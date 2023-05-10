12生肖｜在愛情裏絕不委屈求全的女生　豬女懂自愛、虎女堅守底線

你身邊是否也上演過這樣的畫面？一個女生向朋友們哭訴男人背叛的行為，然後一堆女性痛斥「男人都不是好東西」。



女人在感情裡注定要吃虧嗎？有沒有一些女人是不容易在感情裡吃虧的呢？她們有什麼特殊的魅力？就由科技紫微網來為你分析。

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生肖虎：不要命的「女俠」

屬虎的女人個性衝，要是被她撞見情人和其他人眉來眼去、大玩曖昧，她可不管是不是公眾場合，照樣給你好看！面對這種玩命的女人，另一半自然只好安份了。

另一方面，屬虎的女人本身的條件夠優，不必委屈求全。在許多問題上，她是會順著另一半，對他溫柔，但是她會堅守自己的底線，該鬧時一定要鬧出來。她很清楚，太沒原則，反而容易遇到感情的瓶頸！

生肖蛇：小鳥依人的「傻丫頭」

屬蛇的女人經常都有一種柔情似水的氣質。她會讓你知道，她怕黑、怕小強、怕庸俗瑣碎的現實，喜歡在另一半身旁當個小女人，或常常流露出思念和依賴。她的眼神總是那麼深邃、無辜，該溫柔時絕不鋒利，即使她內心正在算計男人。

她很容易激起男人的保護慾，讓男人迫不及待地想解開她的心靈之謎。男人會不由自主的擔心：要是沒有自己的保護，她該怎麼辦？這種方式可說是不費一兵一卒，就能制約另一半的心。

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生肖雞：性感迷人的「女王」

屬雞的女人不見得身材多妖嬈，容貌多傾城。然而她的那份隨性和直率，更容易讓男人忍不住靠近。她不但上得了廳堂、下得了廚房，懂得打點人際關係，還能為另一半謀策、獻計。在另一半的王國裡，她手腕一流，儼然是這個王國的女王。

這樣的女人不但有一種渾然天成的性感，更是男人的心靈伴侶。任何大小事都逃不過她的手掌心，讓男人心甘情願地臣服。

生肖豬：更愛自己的「壞女人」

屬豬的女人很會安排生活，她在保養或美妝方面至少有一兩招拿手的絕活，讓她永遠能在另一半面前常保容光煥發。由於她能把自己的外貌顧好，吸引來不少仰慕的眼光，另一半就會很有面子，常喜歡帶她出門炫耀。

屬豬的女人不會凡事都對另一半唯命是從，總是讓自己保持著一種欲擒故縱的神祕感。面對這樣一個常保魅力的女人，男人對她的尊重和愛還會少嗎？

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如果一份愛情需要拼命付出才能保持，讓你越愛越卑微，這樣的感情最後通常不會有好結果。不管你是否像上面四種生肖女一樣懂得先保護自己，只要有心經營感情，找到你和他最適當的相處模式，都能讓這段感情增溫常存。

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