日本京都神社竟有嫁入豪門御守？最受日本女孩歡迎的姻緣寶地曝光

大家都知道日本的御守百百種，從保佑身體健康到功成名就，當然還有大家最常祈求的戀愛御守，沒想到在京都紫野地區的今宮神社居然還有「嫁入豪門御守」！



單身的女孩們如果有嫁入豪門的夢想，或是身邊好姊妹們有這樣的願望，更或者自己想成為那個「豪門」的話，請務必前往今宮神社參拜，把嫁入豪門御守帶回家。

今宮神社

今宮神社擁有千年的歷史，最初是為了平息瘟疫而建造疫社，主祭神為素盞鳴尊，因此也以祈福健康長壽而聞名。本社的主祭神為事代主命、大己貴命、奇稻田姫命，其中奇稻田姫命因為是女性又是結緣之神非常受到女性的歡迎。

不過現在最為人樂道的就是後面要跟大家介紹的嫁入豪門御守。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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今宮神社的拜殿建造於1694年，被登錄為有形文化財，值得注目得是拜殿上方的三十六歌仙圖。這個是在2005年11月11日(西陣之日)時，由「西陣の日」事業協議會所奉納的，上面的圖案都是由西陣織所織成，有前往參拜的朋友千萬別錯過。

從野菜屋的阿玉變成將軍之母桂昌院的傳奇

日文「玉の輿」（TAMANOKOSHI）的意思是「嫁入豪門」、「飛上枝頭變鳳凰」，典故則跟這個神社息息相關。阿玉是西陣地區一間蔬果店的二女兒，在15歲那年被帶到江戶，後來進入大奧負責伺候德川家光將軍的側室阿萬，有一天阿玉向今宮神社的神明祈求，希望自己有一天也能成為將軍的側室，沒想到之後真的被家光看上成為側室，之後還生下德川綱吉成為五代幕府將軍的母親。從一個蔬果店的女兒搖身一變成為將軍之母，簡直就是江戶時代的麻雀變鳳凰傳奇！

晚年阿玉藉著權力，努力著手老家西陣地區的今宮神社的復興，將原本殘破不堪的今宮神社重新整頓，還捐贈牛車、花車、修復神轎，並且恢復許多已經廢除的祭典，讓今宮神社重新成為當地信仰的中心。

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嫁入豪門御守

只有今宮神社才有的這個「玉の輿守」也就是「嫁入豪門御守」特別受到歡迎，來參拜的女性幾乎都會人手一個，祈求能夠嫁到好人家得到幸福的良緣。御守本身的顏色和設計也非常可愛，使用西鎮織作為材料，上面繡有有大頭菜蘿蔔等京野菜，來表現阿玉出身於野菜屋，每批顏色都不一樣，大家可以挑選喜歡的顏色。在陽光下更可以看出「嫁入豪門御守」西陣織纖細美麗的光澤與紋理。當然除了嫁入豪門御守之外，也有一般姻緣守、求子守、安產守、健康守、織女守等。

超有看頭的祈願繪馬

今宮神社的繪馬仔細一看，會發現有許多高手會在上面作畫，原來這邊也是動畫《K-ON！輕音部》的聖地之一，主角們的新年參拜就是在今宮神社。

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美麗的和歌籤

來到日本神社求籤是一定要的吧？今宮神社有一款非常美麗的和歌籤，打開來會有一首和歌和運勢的解說，非常具有紀念價值。

今宮奇石 阿呆賢

最後要介紹的是今宮神社的這顆阿呆賢SAN石頭，自古以來被稱為神占石或是重輕石，據說身體不適的人只要用手撫摸石頭祈禱康復，再將摸過石頭的手觸摩擦身體不舒服的地方就可以早日康復。另外如果想要知道願望會不會成真，可以先用手掌輕拍石頭三次之後把石頭拿起來感受一下重量，然後一邊祈願一邊用手掌撫摸石頭三次，接下來舉起石頭，如果發現石頭變輕了就表示願望會實現。

嫁入豪門御守真的精緻又漂亮，有計畫前往京都的朋友如果還有空檔的時間，非常建議前往今宮神社參拜，為自己或姊妹們祈求一個嫁入豪門御守，相信會是很棒的京都旅遊紀念品。

詳細資訊

■ 名稱：今宮神社

■ 地址：〒603-8243 京都府京都市北区紫野今宮町21

■ 網頁：http://www.imamiyajinja.org



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