12生肖｜哪些人找伴侶總愛捨近取遠、走彎路？屬馬者多留意身邊人

很多時候，愛情就在身邊，但我們卻視而不見。



你也是在感情裡捨近求遠的人嗎？科技紫微網從生肖的角度來分析，哪些生肖談感情總是繞遠路，看不見近在咫尺的好對象？

哪4大生肖找伴侶總是捨易取難？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生肖馬

堅信愛情在遠方

生肖馬無論是求學、拼事業，還是面對生活，都是馬不停蹄向前衝衝衝，認為美好的未來一定在遠方。由於求好、求勝、不斷攀登更高層次，所以在愛情方面也多是眼光高遠，抱著在人生旅程中邂逅浪漫愛情的心動感，很少把身邊的人當成戀愛對象。遠方也許有愛情，但身邊也不見得沒有良人。試著多關注身邊的人，那些跟你一樣積極求進的對象，也許就是你的真愛所在唷。

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生肖猴

感覺很重要，想像更美好

生肖猴喜好玩樂與享受，好奇於未知的未來。一切沒見過的人、做過的事、到過的地方，都能挑起你的濃厚興趣。那些觸摸不到的人和事，對你來說才更有想像空間，更具有挑戰性，而身邊的人卻太過於熟悉，難以引起你的注意。因此，你最容易被隔著螢幕、充滿無限想像的網戀，或是千里之外的遠距戀愛所吸引。這沒什麼不好，只是要提醒自己，再美好的想像也要回歸現實，需要真正相處互動，才知道是否適合自己唷。

生肖雞

魅力四射，眼光頗高

生肖雞很有魅力，在人群中常常散發耀眼的光芒，能吸引眾多異性的目光。只是你的眼光很高，擇偶標準頗多，身邊的人很難令你滿意，必須不斷向外搜尋、求索。你並不介意桃花是在近處、遠方、或將來，只要能挑到完美桃花，繞彎路你也在所不惜。不過挑來挑去容易挑花眼。與其繞彎路去追尋鏡花水月，還不如學著珍視眼前人、身邊人吧。

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生肖兔

遠看是美景，花香在別處

看似乖巧又容易滿足的生肖兔，其實有著很大的夢想，對愛情抱著美好而遙遠的憧憬，常常陶醉於幻想中。在你心裡，身邊的人再溫暖也抵不過夢想中的理想之人；眼前的風景再美，也比不上朦朧的遠處美景。俗話說「兔子不吃窩邊草」，在你看來，別處的花草才好看、香甜。不過你要知道，身邊人才是最真實的存在，如果只顧著尋尋覓覓，就易錯過身邊的有緣人。

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