面相｜港女遲婚年齡再升至30.6歲！3大「晚婚更好命」面相特徵

遲婚女面相｜去年，政府統計處曾公布《香港的女性及男性－主要統計數字》報告，顯示本港女士初婚年齡由30.4歲再上升到30.6歲，可見女士遲婚的情況越趨普遍！現今時代女性愈趨獨立，婚姻再不是人生終點，有時候遲婚亦非壞事。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了3項遲婚女人好命的手面相，假若身邊朋友擁有以下特徵的話，就別再催促她們結婚了，可能是她們的好姻緣來得比較遲，快來看看自己的朋友有沒有具有以下特徵吧！



面相｜4大「絕世好男人」面相特徵！額頭越高對太太貼心兼有擔當

台灣命理專家黃友輔老師解釋，有部分人的姻緣來得特別晚，雖則是遲婚，但絕對是擁幸福快樂的婚姻。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那些是遲婚女士的手面相特徵吧！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

3大「遲婚好命手面相」晚婚卻嫁給愛情！

遲婚女手相｜遲婚更好命：1. 感情線較低



感情線一般以手掌的邊緣來計算，大概在四分之一的地方。若果超過四分之一屬於高，感情線高的人一般比較熱情，容易有桃花；若果感情線比較低的話，這類人通常會三思而後行比較猶豫，當遇到對象會多番考慮，惟考慮時間太長致桃花亦走掉。不過至少是一段正緣或是好桃花，只是姻緣來得比較遲。

遲婚女面相｜1. 遲婚更好命：感情線較低（youtube@命運好好玩 官方頻道）

遲婚女手相｜遲婚更好命：2. 顴骨或腮骨明顯



擁有其中一點的女士都會容易遲婚，因為她們經常堅持己見，當遇上另一半覺得對方習慣不好或某一方面不好，她們就會變得不喜歡或不願意再進一步發展，所以導致桃花變得慢。亦因為她們堅持，終會遇到好的姻緣。

遲婚女面相｜2. 遲婚更好命：顴骨或腮骨明顯（youtube@命運好好玩 官方頻道）

遲婚女手相｜遲婚更好命：3. 夫星不顯



夫星代表鼻子，鼻子整張臉比較起來更小，或者在比例上不夠，就稱為夫星不顯。年輕時難遇上桃花，在相學角度上，人的長相裏走到鼻子都已經40歲左右，這時候她可能才會來到夫星，就是真正的真命天子才出現，而且亦會是好姻緣。

遲婚女面相｜3. 遲婚更好命：夫星不顯（youtube@命運好好玩 官方頻道）

3大「遲婚不幸手面相」恐遇爛桃花

遲婚女手相｜遲婚不幸：1. 感情線平直，尾端向下



老師表示一般感情線要有點彎曲才是好，彎曲的話比較浪漫；平直的話就是比較平淡，不容易領略到「觸電」的愛情感覺。尾端向下表示這一類女生的感情本來已經很平淡，她們遇到喜歡的人會一直付出，惟對方沒有接受她們的付出，最後結果還是被分手了。

遲婚女面相｜1. 遲婚不幸：感情線平直，尾端向下（youtube@命運好好玩 官方頻道）

遲婚女手相｜遲婚不幸：2. 眉間開闊



眉毛之間太闊，老師表示眉毛太開的，表示這類人相對心胸廣闊，容易被異性視為「兄弟」，對方就不會把她當成女人的感覺。另外， 容易受騙及容易相信他人的謊言。

遲婚女面相｜2.遲婚不幸：眉間開闊（youtube@命運好好玩 官方頻道）

遲婚女手相｜遲婚不幸：3. 覆舟口



年輕時候不容易遇到心動的對象，故此容易晚婚。到年齡增長又會遇上已婚男，更容易被對方戲弄，最終亦慘敗收場。