泰國男星帕辛與妻突變兄弟：關係比結婚時更好！1原因繼續同居

隨著社會風氣越來越開放，追求真愛無分年齡、性別。近日在泰國一對離婚夫婦的愛情故事成了佳話，丈夫是泰國一位47歲知名男星帕辛（Passin Reungwoot），早前於熱播的BL劇《BadBuddy》中飾演男主父親，人氣急升，而私下婚姻生活也備受關注。原來帕辛與妻子Tangkwa於2019年已宣布離婚，其後女方竟宣佈出櫃，但2人因一原因繼續同居﹐戲劇化生活也引起不少人關心。



泰國知名男星帕辛19年突宣布離婚 讓人感驚訝（IG@apassin）

泰國知名男星帕辛19年突宣布離婚 讓人感驚訝

泰國知名男星帕辛（Passin Reungwoot）擁俊朗外貌和健碩身型，出演過多部人氣戲劇，在國內外都有大批粉絲。而私下婚姻生活，帕辛與小22歲妻子Tangkwa相戀不久就宣布結婚，在2015年兩人誕下一子Lego，之後就時常在社交媒體分享一家三口幸福照片。在外界都認為他們家庭幸福美滿時，二人卻在2019年宣布離婚，當時不少人都驚訝他們竟然會離婚。

離婚後為照顧兒子繼續同居（IG@apassin）

離婚後為照顧兒子繼續同居

對此，帕辛只低調回應「與前妻在一起太痛苦，因此選擇分開」，但是他與前妻Tangkwa繼續同居生活，互相照顧對方，一起撫養年幼小孩，但就分房睡。在離婚翌年，又再次分享一家三口的合照，被不少人以為他們有機會復合，但帕辛在一次分享中提到：「關係變得比結婚時更好」，他指二人由夫妻變成朋友，反而相處得更舒服自在。

前妻突公開「出櫃」 帕辛表示：每人都有自由選擇的權利

而且前妻Tangkwa也突然在社交平台Instagram上分享了剪去長髮的照片，換上帥氣中性打扮，並突然承認自己喜歡女生，引發一陣譁然。Tangkwa對於外界的支持和負面聲音，表示不介意，現在只關心自己的家人和孩子，也過得很幸福。而帕辛對於Tangkwa 的「出櫃」，表示：「每人都有自己的個性，也有自由選擇的權利」﹐非常尊重及支持前妻的決定。

離婚和「出櫃」都無礙幸福的三口之家（IG@apassin）

離婚和「出櫃」都無礙幸福的三口之家

二人離婚後仍保持良好關係，不時一家三口出遊，繼續互相照顧。而Tangkwa也時常在社交平台上分享帥氣打扮，現在的家庭合照時更像三兄弟，讓人覺得驚艷，也讓人感到他們現在過得很幸福！其實不論是哪種家庭模式，只要是自己和家人都覺得舒適自在，就是最好的家庭模式！