接吻冷知識｜情侶頻繁親吻的4大優點　不但舒壓減肥還增加這能力

人類在出生後的第一個需求就是親近和依賴。人們需要得到關愛和關注，這樣可以讓他們感到安全和放鬆，尤其是親密關係的伴侶，每當在接吻的，總是能感受到滿滿的親密和信任感，從而加深情感和感情聯繫。



那接吻還有哪些好處呢，一起來揭曉吧～

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接吻的冷知識

1. 有助於減肥

據研究，30分鐘的接吻可以消耗約100卡路里的熱量，同時還可以提高新陳代謝率，雖然說數字並不是特別高，但這也可以算是運動的一種，除此之外，接吻還可以幫助降低食慾，當人們接吻時，大腦會釋放出多巴胺和血清素等神經傳遞物質，這些物質可以使人感到愉悅和滿足，並減少對食物的渴望和食慾。

2. 增加抵抗力

人體可以交換口腔內的細菌和病毒，進而刺激免疫系統，提高身體的免疫力，當人們接吻時，口腔中的唾液和細菌可以交換，這樣可以讓身體產生抗體，進而對抗病原體，所以沒事就可以趕快去親親伴侶了！

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3. 緩解疼痛

接吻可以緩解疼痛，主要是因為它可以釋放多巴胺和內啡肽等化學物質，這些物質可以抑制疼痛感受，並且具有類似於止痛藥的作用，同時間，還可以促進愉悅感和幸福感，所以親吻算是一種自然的療癒過程。

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4. 釋放壓力

接吻還可以減少壓力和焦慮，這對緩解疼痛也有一定的幫助，長期的壓力和焦慮狀態可能會增加身體對疼痛的敏感度，讓疼痛感覺更加強烈。透過接吻，人們可以放鬆身心，減少這些負面情緒，進而減輕疼痛感受。

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