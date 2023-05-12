戀情總是來去如風？7個愛情長跑的秘訣：適時冒險增刺激和新鮮感

在這種人人都談起速食戀愛的年代，出現一對能夠經營長久愛情的情侶，常常成為大眾羨慕的對象，如果要讓愛情能夠長跑，除了雙方必須擁有共同的理念，更需要透過不斷磨合來增進彼此的感情。



現在就讓小編來分享7個愛情長跑的關鍵，讓大家知道這條路上仍然能夠擁有甜蜜與幸福！

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1. 溝通

溝通可以幫助你們建立彼此之間的信任，增進相互的理解和尊重，在一段關係中，雙方總會有不同的想法、需求和價值觀，若彼此無法誠實地交流彼此的感受和想法，關係可能會變得僵硬，缺乏親密感和信任，所以雙方都需要學會如何表達自己的需求和願望，同時聆聽對方的意見和感受，建立一個開放、包容和尊重的氛圍，讓你們能夠建立更深入的關係。

2. 互相尊重

在一段關係當中，互相尊重可以幫助你們建立一個健康、平等、和諧的關係，讓你們可以共同成長和發展。要建立互相尊重的關係，雙方都需要學會理解和尊重對方的想法和感受，並且在關係中建立平等、尊重和支持的氛圍。

3. 寬容和理解

雙方都要願意傾聽對方的意見和感受，並且願意接受彼此的差異和不足，接受對方的想法和感受，並且願意傾聽對方的意見和看法，能夠容忍對方的缺點和不足，並且不會對此斤斤計較，才能夠攜手面對生活中的挑戰。

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4. 共同興趣

當你和伴侶有共同的興趣和愛好時，你們可以一起參加相關的活動或者是進行共同的娛樂，例如看電影、玩遊戲、旅遊等等。這樣的活動可以幫助你們建立共同的回憶和經驗，並且加強你們之間的情感聯繫。

5. 時間和空間

時間和空間可以讓你們有機會發展自己的興趣和獲得新的經驗，如果你們一直待在一起，很容易會陷入日復一日的相似生活中，這樣可能會導致你們感到厭倦和缺乏激情。當你們有一些屬於自己的時間和空間，可以去追求自己的個人目標，例如學習新技能、參加興趣班、去旅行、運動等等，這樣可以讓你們更有生命力和熱情，同時也讓你們更有自信和能力去面對關係中的困難。

6. 適當的冒險

在長期的愛情關係中，日復一日的相似生活很容易讓你們感到厭倦和缺乏激情。通過進行一些冒險活動，例如旅行、露營、參加冒險運動等等，可以讓你和你的伴侶體驗到新鮮感和刺激，同時也可以擺脫日常的壓力和煩惱。

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7. 放下過去

過去的經歷和情感包袱會影響自己對現在和未來的關係的看法和態度，若無法放下過去的不快或者舊情，很可能會將這些負面情感帶入現在的關係中，並且讓這些情感阻礙和伴侶建立健康的關係，所以好好的放下過去是維持健康關係的一個重要的前提。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】