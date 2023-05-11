點解靚女冇人追？男人唔敢追的4種女生類型　愛得太肉緊也是原罪

很多女生的自身條件沒有很差，經濟獨立、成熟而且長得也不差，但為什麼身邊就是沒有人來追求自己呢？



其實很多男生在選擇對象時，心裏面會藏有很多眉眉角角，心思細膩的程度完全不亞於女生！所以很有可能在相處的過程當中，女生做出的某些行為就已經把對象嚇跑了，趕快來看看自己有沒有踩到這些男性雷點吧！

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1. 抗拒社交

抗拒社交的女性可能會給男生一種難以接近或了解的感覺，這可能會讓男生感到困惑或不自在，如果女生平時的休閒娛樂是在家獨自追劇、看小說，不論朋友或是對象約你出門都一率拒絕的話，會讓男生覺得你很難親近，久而久之便會放棄追求的想法。

2. 喜歡貼標籤

雖然喜歡聊八卦是女人的天性，但是如果一天到晚都很愛對他人品頭論足，男生們也會擔心自己會被這樣的女生評價的過於苛刻，不僅會表現出自己不夠有包容性之外，還有可能再無意之間傷害到男生的尊嚴，所以可以發現，普遍的男性都比較傾向於善良溫和的女生，而非具有毒舌跟攻擊性的女性。

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3. 很快就暈船

如果雙方在剛認識沒多久的情況下，女生就非常快速的墜入愛河，甚至是開啟非常熱烈的追求模式，其實普遍男生都會被女生過於急切和熱情的感情表達所嚇到，剛認識時就過於急切和熱情的追求，會讓男生感到被迫做出決定或行動，這可能會讓他們感到不舒服！

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4. 跟男生打成一片

這類型的女生普遍會被形容成「女漢子」，如果一個女性只和男性喝酒吃肉，從不表現出情緒或羞澀，那麼長期以來，她周圍的異性可能會將她視為「同類」，就會完全不考慮過與她建立戀愛關係，這種豪爽的性格也讓很少有男性敢於嘗試征服！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】