愛情塔羅｜你在他心裏有多重要？抽到這牌速逃離：名利比誰都重要

總覺得他在你身上花得不多，總覺得他對你的愛並不足以回報你的付出？他是真的那麼不在乎你嗎？你到底在他心中有多重要？現在就用塔羅來為你占卜！



占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我在他心中有多重要？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

兜兜轉轉、前進後退，即便已經在一起，你卻始終確定不了他的心意？（點擊放大開始占卜）▼▼▼

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占卜結果：

選牌1：教皇

你在他心中的位置，真的是只有一點點。在他看來，如果你能給他掙得面子，你的重要性就會高一些，而單純從愛的角度來說，非但不純粹，而且只有一點點。

選牌2：隱者

他的世界裡你的重要性佔據了一半位置，另一半倒是沒有留給別的女人，只是留給他自己。他為自己考慮的會多一些，但不一定是利益方面，可能是事業、學業、興趣、愛好…等等。

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選牌3：月亮

在他心裡，你還是比較重要的。雖說凡事不一定把你列入第一考慮範圍，但也會照顧你的想法。只是他的心意有些鬆散，一面把你看得很重要，一面容易被魅惑，搖擺不定。

選牌4：魔術師

很遺憾，在他的心裡，你的重要性還不到一半。但這並不是針對於你，只能說他對愛情的態度本身就很平淡，換個女人也是如此。這樣的男人，名利場在他心中更有分量。

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選牌5：惡魔（逆位）

你是他非常看重的人。只是他不善於表達，而且心中還有對工作、家族親情的責任，所以保留了一些私心，常常讓你誤以為他並不看重你。

選牌6：戀人

他是個為愛而活的人，對他來說，你就是他的全部。他非常非常地愛你，沒有保留一點點私心。只是他要面對的問題也很多，行動言語上實在抽身乏力，但你百分百的重要性不容置疑。

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【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】

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