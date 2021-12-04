妳的付出有令前度刻骨銘心嗎？即測分手後的他是否還對你念念不忘

愛情最美好的樣子就是兩個人攜手餘生白首不分離，但是愛情也是兩個人磨合的過程，因為沒有情侶是天生就完美契合的，都要經過時間的考驗。兩個人磨合得不好那就各自安好，不耽誤自己以及他人。想知道分手後他有把你放下嗎？快來測一測吧！



分手可以是一瞬間發生，但走出失戀卻不是一時三刻可做到。想知道對方是否已經move on？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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【心理測驗結果】

A. 分手後他還沒有把你放下

你是一個生活非常有情調的人，跟你生活在一起幸福感爆棚。在愛情裡你是會主動的，你也能很體諒對方、給予對方充分的信任。分手以後他暫時還忘不了你，因為你是比較特別的一個。

B. 分手後他很快就會忘記你的

你是一個相信眼緣的人，所以很多時候感覺到了你就會勇敢踏出那一步。一見鍾情很多就是見色起意，始於顏值有時候也是不靠譜的，畢竟生活裡可能會有很多摩擦，因為你們感情基礎不是很深，分手後很快就能忘了你。

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C. 分手後他很難忘記你

兩個人相處時一直是你付出比較多。你很能照顧人，在別人眼裡就有一點像老媽子的感覺，但是你很少得到對方的感謝，你的付出被當作理所當然。跟你分手後他很難忘記你，因為他已經習慣了生活中處處都有你的身影。

D. 分手後他還對你念念不忘

你們兩個人在各方面都是比較契合的，你們分手的原因不是因為你們的感情走到了盡頭，而是因為你們的工作都太忙了，你們之間更像是工作夥伴而不是情侶。他一直不能忘記你，只要你們能分配好工作和陪伴愛人的時間，你們重新走在一起的可能性很大。

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