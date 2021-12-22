做女人一定要有底氣！5個習慣讓妳勇敢為自己作主　活出漂亮人生

妳可以沒有顏值、沒有億萬家世，但妳一定要有底氣，底氣來自獨立思考的能力、掌控自我人生的勇氣，無論妳單身不單身，結婚不結婚，底氣都能讓妳散發光彩，贏得高光人生！《女人有底氣，活得才高級》一書作者教你5個讓自己更有底氣的方法。



今天，所有的女性都面臨一個兩難的命題：要家庭，還是要事業？

然而社會對女性的期待是：上得了廳堂，下得了廚房；守得住寂寞，創得了輝煌。結婚、生子是女人一生注定要經歷的兩大關。面對生活的考驗，女人要想活出自我非常困難。

網路上有個故事很揪心：國家提倡生育，醫院提倡親餵，專家提倡不要隔代教養，社會要求女性經濟獨立。孩子渴望媽媽時刻陪伴，老公希望老婆貌美如花。女人這個角色好難！

（IG@jl.leilei）

女人生育後，就意味著要離開工作崗位一段時間，但重要的職位不等人，當妳重返職場時才發現，自己需要重新去適應工作環境。在這個特殊時期，許多新手媽媽都是一邊努力工作，一邊在廁所裡偷偷擠奶。雖然也有丈夫提出：「照顧孩子比較重要，辭職吧，我養你們。」當然，我相信言出必行、敢於擔當的好男人大有人在，但現實殘酷的一面卻是，不少女人在孩子的屎尿中漸漸失去了價值，當她們被質疑沒賺錢時，才意識到自己已經活成了手心向上的「乞丐」。

事實上，很多女人都存在依附心理，只是依附的程度深淺不一而已。女性的依附心理原因何在？社會對男性的職業期望普遍高於女性，「男主外，女主內」似乎是約定俗成的「真理」；這是其一。真實世界裡還有不少女性以男性的附庸自居，放棄成長，貪圖享樂，在她們的觀念裡，「嫁漢嫁漢，穿衣吃飯」，男人賺錢養家天經地義；這是其二。職場環境不夠寬容。面對女員工懷孕生子，有些不良企業為了追求成本與效益的最大化，人為製造障礙，迫使女員工離職。壓力之下，女性只有回歸家庭，依附男人；這是其三。當然，還有一些家庭，男人有足夠的能力養家，會以照顧老人、孩子為由，誘導女人回歸家庭。

這些困惑，作者也經歷過，在依附和獨立間搖擺，但最終她在兩者之間找到了平衡點。並以自身經驗提醒想找回自我價值的女人們，做決定前一定要先做好以下準備：

1. 能為自己做出的決定負責；

2. 能夠做到目標明確，方向正確，態度堅定；

3. 敢於邁出第一步，然後堅持不懈地為之努力。

還要記住，人生是自己的，不要將希望全部寄託於男人和家庭，無論有多少人嘲笑妳的夢想都不重要，只要妳自己認定了，就請全力以赴。只要妳好了，這個世界就對了。妳只有不再依附他人而活，才能又忙又美。

無論多忙，妳都要保持生活的儀式感，不要把自己淹沒在瑣碎事務中，做點自己感興趣的事，慢慢培養獨立生活的能力。妳更要懂得欣賞自己，敢於追求精緻人生。無論工作還是生活，無論愛情還是婚姻，都要把握好自己的節奏，同時有自己可以打拚的事業。

脫單不等於幸福，單身不代表獨立，美好人生的決勝點在於底氣；底氣，讓妳擁有更多選擇權，活出想要的人生！那具體該怎麼做呢？可以參照以下5點：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 思想獨立

一個女人無論多麼平凡，一旦插上獨立思考的翅膀，人生就會慢慢蛻變，因為思想獨立是經濟獨立和人格獨立的基礎。

現實生活中，很多女人不敢獨自做決定，大多是因為思想不獨立。沒有了男人的決策引導，她們連買一杯奶茶都要糾結半天，更別說其他大事了。

2. 培養自己的愛好

讀書、寫作、養花、下棋、塗鴉、旅遊⋯⋯一個人如果有自己的愛好，即使生活再苦也會覺得有趣。就像我背著孩子每天樂此不疲地打字分享，這其中有很大一部分原因是我真心喜歡寫作。

在這個內容為王的時代，稍微有點寫作基礎的人就可以靠文字賺錢。不少讀者向作者傾訴，說自己是寫作愛好者，但生孩子後基本上就丟棄了，看到別人寫稿都能月入過萬，感覺自己真是廢了。但大家要知道，作者也是透過多年堅持不懈的努力，才得以在自媒體創作的道路上越走越好，而這恰好是從個人愛好出發。

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3. 為人生制訂計畫

除了工作與家庭，我建議大家給自己制訂一個計畫，可以是長期計畫，也可以是短期計畫，但妳需要把大目標劃分為若干個小目標去分階段實現。例如：妳可以用列清單的方式，思考演練優化每天的任務，但記錄的內容要具體、實際。

就拿減肥來說，妳可以計畫3個月減掉4、5公斤，平均每個月減1.5公斤，每天減0.05公斤。妳還可以結合每天的飲食安排及運動方案，一點點地實現目標。

4. 培養賺外快的能力

因為生活中許多美好都得用金錢來交換，所以想要活得美麗，就得培養賺錢的能力。理財規劃課程中有兩個詞—固定支出與變動支出。在資源有限的前提下，固定支出占比就會很大，變動支出就會明顯壓縮。比如光交孩子的學費我就已經捉襟見肘，想去做美容都覺得奢侈，自然就談不上變得更漂亮了。

除了固定薪資，網際網路時代做兼職賺外快的管道很多，妳不妨嘗試一下，比如兼職寫作、代理推廣產品等。

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5. 建立自己的圈子

很多女性就是從放棄拓展社交圈開始放棄自我的，當她的世界只有工作、老公、孩子時，她才突然發現已經失去了自己以及屬於自己的社交圈。在人脈與能力同樣重要的今天，多結交優秀的朋友，融入更優秀的圈子，常常會為妳帶來意想不到的驚喜。

最後，作者借用馬伊琍的一些話與大家共勉：「女性在任何時候都要獨立。無論在婚姻、事業還是友情中，女人都要擁有一個獨立的自我。依附別人活下去，會給別人造成負擔，自己也會有壓力。不管在怎樣的狀態裡，女人都應該是獨立的。」

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世界上詆毀你的只有兩種人 ，「追不上你的男人 ，和不如你的女人 。」

「哪有什麼幸福來敲門，都是自己死皮賴臉去敲開的！」別怪這些話毒舌，因為生活更刻薄。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「女人有底氣，活得才高級！」脫單不等於幸福，單身不代表獨立，5個具體行為讓你擁有掌控人生的勇氣】