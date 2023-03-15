廉政狙擊｜羅霖曾歷離婚：為兒子啞忍多年　先增值自己再投入戀愛

【廉政狙擊｜羅霖】近期TVB熱播的劇集《廉政狙擊》，雲集一眾出色角色，劇情亦進入到緊張階段。昨日（14/3）更出現令人震撼的一幕，現年58歲的美魔女羅霖被劇中丈夫黃智賢派出去色誘蔡康年，床上側身一鏡讓不少觀眾發現，羅霖不僅外貌保養得宜，就連身材也是。羅霖是以亞姐冠軍頭銜入行，當紅時為愛息影，離婚後為照顧3名兒子再次復出幕前，如今自信明艷的她也曾因離婚失去自信。



羅霖多年保養得宜獲封「美魔女」 與黃智賢相隔多年再次合作

羅霖這次與黃智賢合作，原來是再續TVB劇集《真情》前緣，在《廉政狙擊》播出被觀眾細心發現，二人早在1995年的《真情》中飾演過一對夫妻，當時也讓羅霖紅極一時，相當入屋。但在1996年羅霖嫁給香港富商劉坤銘後，便淡出娛樂圈，而當時劇集《真情》也是簡單結束了他們感情線，讓不少觀眾感可惜。

現年58歲的羅霖一直因保養得宜，有「美魔女」稱號，而她在入行前曾任6年空姐，在朋友鼓勵下參選《亞洲小姐競選》並勇奪冠軍，隨後獲得不少劇集演出機會。後來轉投TVB，即加入當時熱門劇集《真情》的演出機會，也讓她一舉成名。

羅霖於事業上升期為愛息影 惜離婚收場：為兒子啞忍多年（羅霖 Facebook）

羅霖於事業上升期為愛息影 惜離婚收場：為兒子啞忍多年

羅霖正處於事業上升階段時，遇上了她的前夫香港富商劉坤銘，當時她為愛息影淡出娛樂圈，先後誕下3個兒子，之後就一直專心照顧家庭及兒子。羅霖婚後一直相夫教子，甚至在丈夫出現經濟困難時，陪伴左右走過低谷，在旁人眼中是幸福美滿的一家。但後來與丈夫感情生變，當時羅霖眼看3名兒子年紀尚小，想讓他們在美滿家庭中成長，在人前表現恩愛，一直拖拉至2012年才公開與丈夫早以分居，在2013正式結束這段17年婚姻。

離婚不是一朝一夕，我忍了很好多年，希望兒子們再大一點，直到他超越了我底線的其中一點，所以就離婚。 羅霖

羅霖離婚後曾彷徨 為兒子、為生活再次堅強起來（羅霖 Facebook）

羅霖離婚後曾彷徨 為兒子、為生活再次堅強起來

羅霖在49歲之齡下定決心離婚，是需要莫大的勇氣。但其實在剛離婚時，羅霖曾彷徨，曾自信心盡失，在兒子和旁人面前只能強忍，耗盡氣力表現堅強，她曾言：

我四十幾歲才離婚，自信心盡失，前路茫茫，三十幾歲都可以重新來過，四十幾歲真係好徬徨，那時經常偷偷哭。 羅霖

然而正值傷心難過之際，羅霖同時要面對經濟問題，當時有傳前夫在離婚後未給予她贍養費，只有支付兒子學費。誰知半年後，前夫更與她打官司，希望只負責兒子的部份學費。幸好羅霖在家人支持，帶同小兒子回到母親家，捱過最艱難時期。羅霖後來分享這段往事時，兒子曾問她：「為何哥哥們有得住大屋，自己則沒有」，她當時答應兒子會努力工作，也成了她前進的動力。

我信命，但是我不認命，我沒有一個當闊太太的命。但是我現在挺好的，我有自己的事業，我有自己的生活，我感覺挺實在的，比起掛起那個某太太的虛名來得更強。 羅霖

羅霖復出幕前，近年終於漸漸有更多劇集、電影、廣告代言等機會。（羅霖 Facebook）

羅霖復出幕前

不怨天，不尤人的羅霖，自覺年紀大，本未有打算復出幕前，想與友人合夥做生意，但後來獲幕前工作邀約，才復出拍戲。羅霖為給予兒子更好的生活，一直很努力，甚至大尺度的性感戲也接拍，終於漸漸有更多劇集、電影、廣告代言等機會。儘管在最艱難時期，羅霖在接受訪問時，也不曾說過前夫的壞話。

我以為我的人生可以一副好牌開局，最後肯定可以王炸（勝局）收尾，但沒想到這副好牌會變成稀巴爛（爛牌）。家庭破裂、淨身出戶、單親媽媽、生意被騙全都被我遇上了，但那又怎麼樣呢？儘管如此，我還是靠我自己打回了同花順。 羅霖

羅霖歷離婚仍相信愛情：望先成為獨立自強的女性（羅霖 Facebook）

羅霖歷離婚仍相信愛情：望先成為獨立自強的女性

羅霖雖將重心都放在照顧兒子和工作上，但不曾放棄愛情，她希望讓自己先成為獨立自強的女性，才再投入新感情：

有人覺得安全感源自伴侶，但其實安全感及自信心都來自自身，沒有人能擔保未來一切，生意或會失敗，愛情也不一定是永恆，故此女生要擁有內在的修養，增值自己，不要依靠別人過活。 羅霖

我很自豪說一句，我所有名牌都是自己買給自己，從來沒有男人送，從做空姐年代直到現在！ 羅霖

羅霖在2016年曾傳出與內地富二代J君拍拖，更被爆出對方比她年輕20歲，當時有網民嘲是「母子戀」，她只高情商回應：「任何年齡都可追求愛情。」經營洋酒生意的羅霖，到法國酒莊拍攝宣傳照時，更被指順道與J君拍「婚紗照」。但後來羅霖解釋在古堡拍婚紗照是她的心願，只是一個人拍不好看，才邀約J君一起拍，是一場美麗的誤會。