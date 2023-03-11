丈夫外遇、妻子家暴　將失敗的人生歸咎婚姻　妄想離婚就能逆轉？

自從我主動尋求心理諮商，看見自己成為原生家庭裡的代罪羔羊，不再願意過度犧牲自我來承擔父母的人生功課後，不意外地，最近父親外遇了。



長年受到父親情感忽視，喜歡藉由抓替死鬼來承擔她的痛苦，家暴我的母親，也不意外地，難以置信她的先生竟然這麼壞。外遇被發現後，父親拚命地指責這個家沒有任何溫暖，母親也從無助地哀求，來到憤怒地指控，雙方每天動粗、尖叫、摔東西、責怪彼此，外遇其實也不過就是把他們長年的問題浮上檯面來而已。把父母長年寫不來的婚姻功課交還給他們來寫，將近30年來，沒好好寫過婚姻這項功課，顯然他們真的不知道該如何寫，才剛開始寫，就是鬧離婚的時候了，不勝唏噓。

父母鬧離婚鬧了四個多月，仍然沒有結論，他們各自把自己原生家庭的兄弟姊妹都叫上，仍然沒有任何人，撼動得了這對夫妻三十年以來的怨恨與委屈。我的父親幾乎忘記自己是作為父親的角色，直直在子女面前，向舅舅傾訴，老婆讓他當了三年的和尚，每天回家，老婆都不在家，這個家絲毫沒有半點溫情。我的母親則是聲淚俱下，控訴父親下班後根本也不會回家，自顧自地去球場打球到三更半夜，也不曾對罹癌的她有任何關愛。顯然，在這對夫妻自己的視野裡，他們都讓自己坐穩了受害者的角色。

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彼此控訴，誰才是真正的受害者？

遭受情感忽視的母親

在女兒的視野裡，父親跟母親同床時，他會在夏天時，直接把單人的草蓆墊鋪在屬於他自己的位置的雙人床上，不顧草蓆墊會弄到身旁的母親。母親罹癌時，也不曾有過一句輕聲溫暖的問候，只有在老婆開完刀，仍在住院時，哀聲嘆氣自己的人生怎麼那麼悲苦?事實上，住院一周的老婆，他也不過照顧了兩天，其他五天都是女兒在陪伴他老婆。

遭受情感忽視的父親

在我的印象中，父親幾乎不曾向母親表達過愛意與感謝，有的，大概就是連假的時候，看到新聞裡有櫻花開了，便吵著想帶母親出遊，不顧母親平時的工作與照顧家庭積累下來的壓力，只想著出遊，想當然，時常受到母親不耐煩地拒絕。家庭不順利的父親，曾經打算追求事業，想要考國考（台灣公務員考試），買了一堆參考書、報名補習班，但他似乎沒有多認真讀書，只是嚷著年紀大了，書念不來了；想要有個學歷，跑去報名在職專班，開學上了一堂課，需要學習寫程式，就退縮跑去退費了。

後來又聽他渴望創業，但母親潑他一身冷水，苛薄又嚴厲的語言，要求他不要做白日夢。擁有一個失現實感的老公，是什麼感受？大概就是難以再給予他關愛吧，我為了處理你的失現實感，已經足夠焦慮與痛苦了，哪給得出任何溫暖？於是，這成為了事業與家庭皆不順利的父親，另尋芳草的最佳理由。拚命試圖尋找人生定位與自我價值感，又失現實感的父親，搭配一個照顧家庭，生存已不容易的母親，兩人的人生，一片混亂。

承認自己的選擇，負起責任

周慕姿心理師的臉書，摘述了她的著作<過度努力>裡的一段話：

有時候我們人生最難受的，是發現：

原來現在的痛苦境況，跟自己的選擇有關。對於許多在人生中已經傷痕累累的人而言，要承認這件事，等於是在怪自己說：「所以現在會受苦，是你自己的錯」



這是讓人非常難以承受的。

當然，承認是自己的選擇，並非代表是自己的錯；只是大部分的人，容易把「負責任」和「犯錯」畫上等號，而很難不自我批評。於是，使得這個「承認選擇、負起責任」的過程，成為重如泰山的責任巨石，重得讓人動彈不得。

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受苦的母親該如何承認選擇、負起責任？

妳的委屈，確實是因為妳這三十年都不願意面對妳的老公真的不是很愛妳，妳總是帶著心裡的傷對孩子洩憤，要求孩子應該聽妳的話，受妳掌控，於是對著自己的孩子施暴：「只要孩子表現好，在老公身上得不到愛沒關係，但作為母親，就可以及格了。」

只是母親，我無法永遠持續討好妳，只為了讓妳在母親角色上及格。何況，妳的人生，除了母親的角色，妳一直都還有妳自己。期待我的母親有一天瞭然，父親自己找不到定位的人生，該由他自己負責，這是他的人生功課，妳唯一能做的，就是課題分離，立下與老公的界線，照顧、疼惜好自己的生命，如果這終究是一個給不出幸福的男人，並不是妳為他掏心掏肺付出，就能換得男人的清醒，清醒與否，都是他自己的事，與妳無關。

我愛妳，我尊重妳、信任妳，有一天，妳會明白我不再討好妳，不是不愛妳，而是我決心愛我自己，有了對我自己的愛，我才好回頭陪伴妳，而不踩入妳的界線；支持妳，而不支配妳的決定。

外遇的父親該如何承認選擇、負起責任？

你的委屈，是因為你這三十年都不願意面對其實自己的能力有限，撐起自己已不容易，何況要撐起老婆、子女，撐起「家」?你一直坐穩著「我足夠努力，為什麼世界虧欠我？」的受害者角色，於是你踩入他人界線，不尊重他人的生命，使勁抓著別人要為你的苦悲的人生負責，抓老婆不夠、抓子女，抓子女不夠，抓小三，拚命抓，卻越陷越深，直至快溺死。

期待我的父親有一天瞭然，誰都無法為你不快樂的人生負責，只有你能讓自己快樂。父親，謝謝你願意養育我，為我買比卡超玩偶、為我買整套的兒童世界文學書籍、為我繳學費、為我買樂器學音樂、為我繳補習費...我人生走到這裡，都是你在背後作為穩固的經濟支持，你辛苦了，我愛你，我尊重你、信任你，有一天，你會明白我之所以不插手你們談離婚，是因為無論你愛的是我的母親或是外面的小三，作為子女，我只希望你要真的快樂。

課題分離，在親情的課題前面，如此困難。

為自己所選的伴侶負責，為自己的外遇行為負責，不代表你這三十年的委屈與痛苦是活該，只意味著，原來你有選擇，你其實能夠承擔自己生命的決定。唯有課題分離，才能將你的人生還給你，我的人生還給我自己，我們都為自己的人生負責，窒息的生命才得以呼吸，才有更多幸福的可能。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：HH小姐，原文：外遇的爸爸、哭鬧的媽媽】