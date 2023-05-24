出軌｜小三千字文勸正宮別離婚　坦言為報復勾引　網友揭背後真相

有網友日前在小紅書上分享自己的老公婚外出軌的事情，引起網友們的熱烈討論！然



而原配和小三的對話也因此被截圖放到網上遭到瘋傳，大家最終認為三角戀情受傷的還是女人們啊~

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#原配發文指責自己的老公出軌前任

原配先是發文反問網友如果丈夫在婚姻上出軌應該怎麼辦，她發現自己的老公和前任還有聯絡，並在電話中看到兩人的露骨對話，像是：「那個牀舒服嗎」、「舒服到你嗎」。原配解釋出軌的對象就是老公在中學時期曾交往過的前女友，當時兩人因為一些原因短暫分開了幾天，老公也在空窗時段結識到了小三！原本以為當時候自己的男朋友交新女友只不過是在賭氣，所以分開後的幾天原配就找回男友並要求複合，兩人和好如初之後還步入了婚姻的殿堂。

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#小三發訊息給原配解釋整件事情的經過

然而老公出軌的事情在網上鬧得沸沸揚揚，小三也向原配發訊息解釋整件事情的經過，她透露當時知道原配和男友分手之後，她就立馬和男方告白，對方也最終答應在一起，但在一起沒過幾天原配又主動找回男友要求複合，男方也立馬轉頭答應並向她提分手！這件事情對小三來說是多年過不去的坎，她始終認為原配和老公是在玩弄她的感情，雖然事情過去之後她已經把對方的聯繫方式都刪了，但是在今年年初的時候，她卻意外在同學會上偶遇了原配的老公，所以才發生了出軌的事情~

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#最終敗在該死的報復心上

小三在文中解釋自己沒想過要聯繫原配的老公，就是因為那一場聚會，讓她的報復心再次被燃起，她決定約對方出來見面：「主要是有點想報復你倆的心理在」，並強調兩人就只是見面一次，之後就沒有再見面了。此外，小三也告訴原配找她的原因其實是想減輕對她的傷害，因為小三自己知道男方是真的很愛原配，這次的出軌只是男方在追求刺激和衝動的情況下發生的意外。不僅如此，小三也透露自己也有家庭和小孩，而且婚姻非常美好，所以並不希望這件事情鬧離婚，強調經過這件事之後會好好補償自己的老公，也希望原配可以給自己的老公一次彌補的機會。

#網友對整件事情的看法

大部分網友都認為三人的感情在中學開始就已經出現了問題，認為原配和男友吵架、分開才幾天就那麼快接受小三的告白，指男方根本沒有看重他和原配的這段感情，如果只是賭氣也不應該利用小三對他的真心！而且事情過去多年，如果小三再一次約男方出來，身為人夫就應該要懂得避諱或者立馬拒絕，但是男方還是答應赴約了~然而，小三的做法網友也紛紛認為相當心機，報復心非常的重，如果雙方都已經擁有美滿的家庭，為何還要在這個時候選擇出來搞破壞呢~

雖然只是一次，但也足以毀掉一段婚姻！網友們都認為這件事情「一個巴掌拍不響」，小三和老公終究還是做錯了啊~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】