遠嫁他鄉請三思！4大生肖女不宜異地婚姻　牛女有冤無路訴倍淒涼

千里姻緣一線牽，在這個網路發達的時代，有了許多好用的聯繫感情工具，異國戀已不是問題。



然而，結婚就是另一回事了，當你必須離鄉背井前往異地，面對完全陌生的新生活與新家庭時，許多人都會感到壓力，難以適應。今天，科技紫微網就要來告訴你，為了婚姻遠赴異國後，哪些生肖的女性特別容易心生悔意？

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第四名：生肖虎

屬虎的女生果敢獨立，在哪裡生活其實都沒有太大的問題。但你因為有著太過好強的一面，當你前往對方的家鄉生活，與婆家來往密切時，很容易把對方的大家庭放進你們兩人的小家庭糾紛中。婆家的任何小事都會被你放大，成為你責怪另一半的理由之一。所以屬虎的女生若遠嫁，最好別和婆家住得太近，「距離就是美」是不變的道理。

第三名：生肖雞

從個性上來看，屬雞的女性一生都需要依靠娘家，有時是物質上的依賴，有時是精神上的寄託。如果少了娘家的後盾，你的內心會一直覺得矮人一截。若必須遠嫁異地，在經濟狀況良好的夫家，你還有辦法解決現實上的距離問題，與娘家保持往來；若經濟實力不夠堅強，你又遠離娘家人的支持，那麼生活便會十分難熬了。

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第二名：生肖羊

雖然說生肖羊溫婉的性格有利於人際關係的和諧，但這也意味著你有不少地方必須委曲求全。遠嫁異地，或多或少都會存在各種差異與委屈，而你又天生具有「忍一忍就過了」的個性，難免會在過程中吃不少虧。除了經營婚姻以外，你還要學習適應陌生的環境，若遇上另一半不夠體貼、重視你，必定會讓你常有放棄婚姻的念頭。

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第一名：生肖牛

屬牛的女生脾氣不但倔強，而且喜歡把任何事都悶在心裡。離開家人、朋友、以及熟悉的生活圈，在異地的生活只有另一半能當你的靠山，一旦和另一半之間有意見，就算打電話給家人或朋友訴苦，他們除了跟著操心，也沒有什麼實際的解決辦法，你自己又鑽在牛角尖之中出不來，那種又氣惱又無助的感覺，真的會讓人非常難受。

遠嫁異鄉或許會遠離原生家庭的溫暖，但也有可能會收穫到婆家的友善歡迎。而這一切也需要靠自己去努力，像是不能結婚了就放棄自己，要保有獨立的能力，有穩定的工作，有財務自由支配的能力等。當然，也要培養與婆家人相處的智慧。這樣，不管在哪裡生活，都依然能活得開心、滿足！

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