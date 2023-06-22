完了吧？洞悉12生肖分手先兆：不吵不鬧、拒絕親密接觸、自毀形象

每段感情在結束前都會有些信號，只是有的人會因為太投入其中，忽視了對方的行為所要表達的訊息。



若是能提前感知對方的訊號，或許能留給你挽留和修復感情的時間，或者也許是能讓你轉身得更加灑脫！下面，科技紫微網就為大家來分析一下，12生肖的分手信號是什麼？

12生肖的分手信號，若心意已決就灑脫離場，為自己留一份體面吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

生肖鼠：表現出輕蔑的態度

當生肖鼠不像之前那樣尊重你，甚至開始對你的某些行為冷嘲熱諷。例如，他可能會誇大你的某個缺點，或者貶低你的能力等，這都是他們想結束一段感情時發出的信號。

生肖牛：不願保持溝通

有些伴侶不愛對方的信號，是從不願溝通開始，生肖牛就是這樣。有時候你多說幾句，他就會用抱怨來應對。最後，他會選擇用冷處理的方式來結束這段感情。

生肖虎：不再追問對方

當生肖虎想從一段感情中抽離時，他不會再追問對方的任何事情，而且會表現出滿不在乎、不再依賴的態度。即使他遇到問題，也不會想找你商量。

生肖兔：保持一定距離

屬兔的人對待感情一般都會全力以赴，力求做到最好。一旦他刻意和你保持距離，不再圍著你打轉，說明他對這段感情已經沒有勇氣再走下去了。

生肖龍：雙方沒有共同話題

屬龍的人特別在意兩個人的精神交流。先前會選擇在一起，也是因為兩個人相處特別愉快。而一旦他和你不再有共同話題，他就會覺得這樣的感情已經沒有繼續下去的意義了。

同場加映：平淡期如何重燃愛火不分手？4招增進感情 睡前1小動作體貼表愛意（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

生肖蛇：拒絕親密接觸

當你對屬蛇的另一半發出愛的信號，比如說想和對方來一個甜蜜的擁抱等等親密的身體接觸時，對方表現出反感、或直接拒絕，就說明他的心已經慢慢走遠了。

生肖馬：迴避眼神

仔細回想一下，當屬馬的愛人開始迴避你的眼神，不願和你進行任何眼神上的接觸時，就是他不願意再陪你繼續走下去的重要表現。

生肖羊：默不作聲的疏離

生肖羊結束一段感情時，往往不會出現任何針鋒相對的吵鬧，而是默不作聲的疏離。他不再回覆你發出的訊息，並以各種理由減少相處的時間，這就是他想「消失」的信號。

同場加映：分手後想復合的8個Do & Don't｜忌情感勒索、增強吸引力才是王道（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

生肖猴：開啟語言暴力模式

當生肖猴故意招惹你，觸碰你的底線，甚至惡言相向時，注意了，這不是簡簡單單的想引起你的注意，而是想藉由這樣的方式和你分手！

生肖雞：說話變得敷衍

戀愛中人最在乎的就是對方的態度。當屬雞的人對你耐心而溫柔，說明你在對方心裡很重要。反之，如果他對你愛理不理、敷衍了事，說明你們的感情已經發生了變化。

生肖狗：不願做出絲毫妥協

生肖狗真正愛一個人時，會把對方看得比自己還重。當你發現，他開始按照自己的意願行事，不再顧忌你的感受，也不願做出絲毫妥協時，就是感情「亮紅燈」的危險信號。

生肖豬：表現出糟糕的一面

對於屬豬的人來說，想要結束一段感情就不會給對方任何希望。你不喜歡什麼，他就特意做什麼，或者在你面前表現出自己最糟糕的一面，這說明他已經不想跟你牽扯太多。

誰都不想獨自一個人去面對感情分離後的傷口，但若是對方已經發出了結束的信號，而你仍然堅信你們的感情沒有生變，這只會讓遺憾更多、傷痛更深。

延伸閱讀：

【苦戀結果占】你該繼續愛，還是放手？

他曾後悔分手？翻牌直視你們的復合結局

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」