父母代子女相親，不問人品只論家世！女生25被嫌老　男生無樓免談

在深圳蓮花山相親角，兩代人的婚戀觀念在碰撞中發生新的變化。操心子女婚事，認為「25歲不結婚就要被人笑話」的父母，也逐漸開始接受「不結婚也行」。而被外界貼上「不婚不育」標籤的00後，主動走進了相親角。



00後走進相親角

「99年小什麼小，在我們農村老家，25歲還不結婚人家都要笑話了」，老易是湖南人，在深圳做了多年生意，他和妻子只有一個女兒，99年出生，去年剛大學畢業。前些日子，老易把女兒的資料掛上了蓮花山相親角。流程很簡單，拿着身份證去公園管理處，填寫資料即可。但相親角的展示位要等待，老易排隊花了一個多月時間，「女孩多，男的少，位置很緊張」。「你女兒知道你把資料掛在這兒嗎？」我問老易。「我跟她説了，她也沒反對」，老易説。

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作為深圳知名的線下相親聖地，今天的蓮花山相親角看起來規整氣派，裏外兩層的環形空間裏，懸掛着數千份相親資料，男性資料為藍色A4卡片，女性為粉色。環形空間裏一半的位置，給了90後年輕人。這其中，95後大約佔有4成。還有零零星星的00後夾雜其中，出生於2002年的惠子就是一個。

惠子是主動把相親資料掛上去的。她老家在潮汕，剛從深大畢業不久。惠子姐姐今年30歲，也在深圳工作，「她一心只想上班搞錢，從不跟我聊戀愛這種事」。姐姐目前的未婚身份，在家裏要承受不小的婚戀壓力。惠子主動來到相親角，與姐姐現下的遭遇有一定關係，「早點體驗一下相親的苦」。

惠子希望在27歲左右步入婚姻。她母胎solo，又覺得同齡男生不夠成熟，『我跟一個00後男生去看電影，他毫不猶豫地選了他喜歡的，我跟88年的男生去看電影，他都是「看你喜歡的」』。惠子想跟88年至95年之間出生的男孩交往。但她的圈子裏，接觸不到太多這個年齡段的異性。她把資料掛在相親角，也是想認識一些更成熟的男孩。

今年2月份，惠子在相親角公佈個人資料後，結識了不少男性，「好的也有，但有一些也很奇葩，要求女方研究生或海外留學生，還有人要求女生在深圳有幾套房」，一個香港男生第一次跟她約會時，就要求倆人婚後要生四個孩子。只有一個男生，惠子印象不錯，「約過我兩次，但是我痘痘一直沒治好，不敢出去，他還能堅持跟我一直聊天。別的男人都沒有這個耐心，感覺現在很難遇到真誠的人。」

「別聽網上説什麼95後不婚不育，都是瞎扯，找不到對象的人才那麼説」，上個週末，我在蓮花山相親角碰到了97年出生的「梅詩金伯爵」，當時他正瀏覽「90後專區」的女生資料。每隔一段時間，他會來這裏逛逛。26歲的「梅詩金伯爵」，對兩性關係頗有研究，還在社交平台上做付費的情感諮詢。「從我平時接觸的同齡人，包括來找我諮詢的男女生來看，可能有少數男生不想結婚，還沒有一個女生，説只想戀愛不想結婚的。」

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不變的鄙視鏈：房子、學歷、年齡、身高……

週日的相親角人流湧動。除了常年流連於此的父母，專門到這兒尋找戀愛機會的小年輕。在附近遊玩的人，也會出於好奇到此一遊。一些男孩裏裏外外地轉悠，舉着手機不斷地找新出現的年輕女孩要微信。繞着相親角90後專區問一圈下來，我發現，35度高温下，專程到此找機會的父母也好，年輕人也好，子女（或本人）的年齡大多在93年之前，93年出生是最高頻的回答。

「你家是什麼學歷，做什麼工作」，是相親角的父母們，瞭解對方孩子年齡後，追問的第一句。「梅詩金伯爵」總結出相親角三大硬件——房子、學歷、工作。相親角琳琅滿目的資料上，展示的或要求的，也大多數這三大硬件，「海歸碩士」，「公務員」、「華為工作」、「某銀行工作」，「深圳有房」或「有深圳購房計劃」。除此之外， 「父母雙職工，無負擔」，也是值得一提的優勢。

在相親角，我總能聽見一句話——男孩父母説，「女方的要求都太高了」。女孩父母説，「男方的要求都很高」。「看到他這個要求，我都要暈倒了」，一個女孩的母親，指着某男生的簡歷説。那張簡歷上，男孩95年出生，985本科，在華為工作，正準備買房。要求女方年齡在96年到00年之間，211本科以上學歷，從事軟件或正編教師工作。

老易在相親角，陪過一個父親看資料，對方給兒子找對象，兒子三十出頭，是個公務員。「看到一個女孩資料，比他兒子小七、八歲，各方面條件都很好，他説不行，因為對方父母在農村。又看一個女孩資料，這個女生個人、家庭條件都好，他又説不行，才比他兒子小兩歲」。

在相親角，女孩子們在年齡上飽受歧視。一個89年男生的母親A，神色自如地拿手機拍下了96年女孩的相親資料。一個93年女孩的母親B，對一個95年男生的簡歷頗有興趣，我鼓勵她聯繫一下，B搖搖頭，「年齡不合適」。「才差兩歲」，我説。「他們肯定會介意的，我們是不介意的呀」。B説。

一個老太太拉着一名93年的女孩，問對方找對象的要求，女孩笑着還未接上話，老太太便開始給女孩做保證，語氣居高臨下，「姑娘你放心，你想要的那些，我們都有」。接着老太太語氣又軟下來，「我兒子就是年紀比較大了，我們現在，就不考慮92年以前的姑娘了」。在相親角的男性簡歷上，有一些明確要求女方有房。其中，一張由本人填寫的男性相親簡歷上，200字不到的文字表述中，有5個錯別字，該男性專科學歷，從事貨運工作，未言明自己的經濟能力，但明確要求女方深圳有房。

當然，在相親角，承受更大買房壓力的還是男方。一位母親告訴我，她遇到過一名女方家長，要求男方「前海有房」，「有房還不行哦，還要在前海」。對男生的家長來説，除了房子，身高也是兒子找對象的困擾。許山父婦在相親角給兒子找對象，他們的兒子88年出生，學歷、工作、收入均出色，相貌清秀。不過，因為兒子1米7的身高，許山遭遇過很多次拒絕，「唉，很多女孩子呀，對身高卡得特別死，一聽説1米7，怎麼都不行了」。

週日下午，許山在相親角遇到了一個讓他讚不絕口的女孩——94年出生的廣東女孩朱荔。朱荔1米6出頭，形象出眾，講話落落大方，笑容極富感染力，一來到相親角，便吸引了一眾家長和年輕男孩。「一看到她笑啊，我心情都特別好」，朱荔又被兩個父親拉走了，許山遠遠看着女孩，跟我感慨。「你滿意，你兒子不滿意怎麼辦？」我問他。「他肯定滿意」，許山回答得毫不猶豫，「就是不知道他的身高，人家能不能接受，唉……」高個子女孩的父母，在相親角的身高標準更高，這也成為女方家長找對象的困擾。一位93年女孩的母親説,"孩子1米73，很難找"。彭阿姨的女兒1.7米，「一看那些男孩的身高，就不行」。

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兩代人的碰撞

93年出生的女孩小房皮膚白皙、長相嬌美，週日下午在相親角，不少父母、年輕男孩與她交換了微信。天色漸暗時我問小房，有無結識到印象不錯的男生。小房搖搖頭，「有些男生加了微信聊了句，就發現本人跟他父母介紹得根本不一樣」。提起那幾個主動加她微信的年輕男孩，小房搖搖頭，臉上一副拒絕的表情，「那些一看就不行」。

「梅詩金伯爵」在相親角加過一些女方簡歷上的微信，「先過了對方爸媽那一關，他們再把女兒微信推給我」。聊過幾輪後他發現，很多時候，父母的期待和子女的期待不匹配，父母看重的一些條件，女兒可能沒那麼在意，女孩對婚戀關係的實際要求，父母也不清楚或者直接忽略了。

「梅詩金伯爵」覺得，相親角的女孩家長找對象的標準，還是遵循以往的「男高女低」原則，「女孩子本科，一定得找碩士，或者我每月賺2萬，他每月就得賺3萬」。「梅詩金伯爵」的父母也是「男高女低」組合，父親知名高校畢業，母親只讀了專科，「但是時代不同了，我們這一代，男孩女孩的教育機會差不多，那在條件相當的情況下，談個戀愛也很正常吧」。在相親角簡介榜上，惠子只能算少數派。這些藍色、粉色的卡片，絕大多數寄託的還是父母的婚戀期待——相親簡歷是父母掛出來的，資料上留的聯繫方式，多數也是父母親的。

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上個星期天下午，一羣年輕人逛到了相親角，其中一個男孩跟朋友調侃道，「我來檢查檢查，我媽有沒有偷偷把我資料放在這裏」。在相親角，我碰見過不少父母，他們在這裏流連數月至數年，始終沒把子女的簡歷掛出來，「孩子不同意」。被子女拒絕過後，這些老人再來相親角，大都瞞着孩子，「在這兒碰到合適的，就跟孩子説是朋友介紹的」。不過，這些冒着酷暑來到相親角的父母，也在婚戀觀念的變遷中掙扎着。

彭阿姨來相親角，是背着女兒的，女兒反對她來這個地方。她女兒85後，名校碩士畢業，職業、收入體面穩定。孩子這麼優秀，沒能步入婚姻，一直是彭阿姨的心病。近幾年，女兒經常拿同學朋友的經歷開導母親。女兒的很多同學，都經歷了婚變，還有一個朋友離婚後跟前夫產生衝突，雙雙殞命，留下一對年幼的孩子。「如果結了婚離婚，你不是比現在還痛苦」，女兒勸解她。彭阿姨認同女兒的觀點，現在也看開了一些，但她還是覺得，女兒怎麼着都得有個孩子。彭阿姨聽説過試管嬰兒，但瞭解到這個過程，對女性來説也極為痛苦，她還是想再到相親角碰碰運氣。

老易給女兒掛出的相親資料裏，對男方的要求，大都是「成熟」、「正直」這些寬泛的詞語。但唯有一條很明確，「湖南人，或者深户，我們就選這兩個地方，不想將來跟孩子離得太遠」。老易在相親角，遇到過非常離譜的家長。他在微信上，剛跟對方提及自己就一個孩子，晚年希望孩子能搭把手照顧一下，對方沒再説一句話，直接他拉黑了。「我們就一個女兒，將來的財產不都是孩子的。他們是覺得，財產可以繼承，養老就不行了嗎？」

雖然嘴上説「25歲結婚都晚了」，但老易也能接受女兒不結婚，「現在找個合適的也不容易，要是找個不合適的，那還不如不結」。「要是你女兒自己找了個其他地方的男孩，你能接受嗎？」我問老易。「那我肯定是要反對的」，他説。

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