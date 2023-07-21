女生高學歷被未來老爺嫌棄「會嚇跑男生」　未婚夫做法令她想悔婚

現今不少女生都會揸車，而且學歷還很高，展現出型格和知性的一面。然而有女網民近日發文訴苦，表示因擁有碩士學歷，而遭未來老爺嫌棄，被斥「正常男人也不敢娶你」，更處處挑剔，令她飽受委屈。除了未來老爺的連攻，未婚夫袖手旁觀的態度，亦令該網民感灰心，甚至想要悔婚，「完全不想籌備，連登記都不想！」



女生美貌智慧兼備，不論男女都會被吸引，但有網民近日在Dcard討論區指出，其未來老爺的觀念傳統，當得悉她碩士畢業後，便一直表示不滿，反覆說著「女子無才便是德」，讓她感到被冒犯。

她在文中提到，未婚夫在3月向她求婚，由於男方父母住高雄，因此大家見面只有3次，且每次都感到非常無奈和不愉快。

有網民近日在Dcard討論區指抱怨，其未來老爺的觀念傳統，當得悉她碩士畢業後，一直反覆說著「女子無才便是德」，(《29+1》劇照)

首見家長被迫吃難吃食物

在首次見家長的時候，該女網民打算駕駛，載未來老爺到餐廳吃飯，豈料對方看到後，就問她為甚麼開車，「女生就應該騎摩托車。」這令她大感錯愕，而在吃飯期間，她更被眨低職業，甚至被迫吃難食的東西，對方則吃肉。

經驗不愉快的見面後，網民表示再見面時，未來老爺對她語重心長指出，她讀到碩士，「會嚇跑男生，女子無才便是德，你念那麼多沒有用，正常男人也不敢娶你。」未來老爺的一番話，令她感到受委屈，漸漸對這個家庭很反感，更甚是未婚夫看到也沒說甚麼，她因此更加灰心。

在第3次見面時，未來老爺仍是說同一番話，指女生不用做高職位，「女生就是結了婚，好好相夫教子。」(《我們與惡的距離》劇照)

女生婚後只需相夫教子？

而在第3次見面時，未來老爺仍是說同一番話，指女生不用做高職位，「女生就是結了婚，好好相夫教子。」在吃海底撈時，對方更故意問她曾否吃過，似在找機會瞧不起她。由於網民也感煩厭，因此回答曾跟父母在上海吃過，以暗示自己家境不差。

未婚夫反應更令該網民想悔婚。(《我們與惡的距離》劇照)

因未婚夫反應更想悔婚

經歷3次見面，網民認為已不想籌備結婚，甚至連登記都不想，「未來老爺就是個沒本事、自尊心高但沒錢，怕被別人瞧不起，所以講話想要眨低人的人。」她更謂，未婚夫的弟弟一直賴在家不做事，是個「認為爸媽養很理所當然的巨嬰」，加上未婚夫從來沒幫口，令她感到苦惱，想知有甚麼解決方法。

不少人一面倒支持樓主，紛責備未婚夫看她被欺負，都沒幫手解決問題，因此認同分開更好，「婚前都給你這樣說話，婚後只會更難聽！」、「你的條件可以找更能匹配你的男人。」其實成功的男人背後，都會有個賢妻，因此未來老爺的說法，或許有點不合時宜，令人難免感到難堪。而未婚夫袖手旁觀的做法，亦看出他婚後的生活，或不會保護家庭，最終或會苦了自己。不知大家又有甚麼看法呢？