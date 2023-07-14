網民出帖指女友用風筒吹私處！婦產醫生指雖可保持乾爽卻存隱憂

私處感染｜由於天氣悶熱，有時身體會感焗促，有網民近日於討論區表示，看到女友用風筒吹私處，令其感到驚訝。帖文引起網民討論，不少人表示也有同樣習慣，而且不論男女，都認為較衛生，更指「婦產科醫生會推薦這麼做。」《01女生》就此詢問婦產科方秀儀醫生的意見，表示雖可保持私處乾爽，但同時亦存隱憂？



不少香港女生都曾有過私處感染徵狀，根據2015年港大民意調查顯示，約七成女生曾出現私處痕癢紅腫、有異味或發炎等問題。這讓不少女生開始注重衛生問題，有男網民近日於Dcard發文，表示自己首次與女友校外留宿，在洗澡期間開門拿手機時，「發現對方把褲翻起來，然後用風筒吹妹妹（私處）！」雖然他當時感震驚，但對方卻指女生們洗澡後都這樣，認為他大驚小怪。

私處感染｜有網民近日於討論區表示，看到女友用風筒吹私處，令其感到驚訝。(freepik)

不少人都用風筒吹私處？

大批網民看後，都表示認同，解釋「比較不會感染跟產生異味」，有的更表示「初時都用廁紙擦乾，但都會黏在妹妹上，被男友看到很尷尬，之後就用吹風機了。」不少人都指出，「婦產科醫師很多都會叮嚀女生，每天回家都要用風筒稍微吹一下」，「難道有人私處濕濕的就直接穿內褲，讓內褲也濕掉嗎？」而除了風筒，部分指亦會用風扇，以涼風吹乾私處。

私處感染｜大批網民表示洗澡後都會用風咎吹私處。(資料圖片)

醫生：或損私處肌膚免疫力

婦產科方秀儀醫生回應《01女生》時，表示保持私處乾爽可以減少念珠菌陰道炎。她解釋，在正常的情況下，女性陰道存有少量念珠菌（真菌），於陰暗温暖潮濕的地方，會繁殖得更快和更多，女生受念珠菌感染的機會便會提高。她指出，念珠菌陰道炎常見於生育年齡婦女，除了温暖潮濕環境，還存不少因素，如自身免疫力低和酸鹼度改變等。

她認同理論上，風筒吹私處可保持乾爽，但同時存隱憂，不建議這樣做，「風筒暖風或會太熱，吹風也會令陰部皮膚變得乾燥和敏感，刺激幼嫩皮膚，引致局部皮膚受損，反而損害陰部自身的保護屏障。」要取替風筒保持私處乾爽，她建議沐浴後用毛巾抹乾就可以，日常亦儘量避免穿緊身褲，減少私處侷促感覺。

婦產科方秀儀醫生（受訪者提供）

緊身褲較易致陰道炎？

此外，方醫生亦列出9個預防陰道炎的方法，各位女生不妨注意。

1. 注意個人衛生

2. 穿著透氣棉質內褲並每天更換

3. 避免穿緊身褲

4. 清潔陰部和肛門時，宜由前方向後方清潔

5. 避免使用陰部清潔劑及香體用品

6. 避免灌洗陰部

7. 宜用花灑淋浴，避免浸浴

8. 進行性行為前應先清潔性器官，性行為後應排清尿液

9. 使用安全套，進行安全性行為



資料來源：Dcard討論區、婦產科方秀儀醫生