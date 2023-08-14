結婚當日未婚夫與前度私奔！網民2年後再收對方邀請：應否應約？

愛情可簡單幸福，也能是複雜和痛苦的。雖不少女生都望擁有童話般的戀愛故事，不過一名現居於英國的澳洲女生，則遇上相反的劇情，未婚夫於婚禮當日失蹤，心情頓由天堂跌進谷底。經過兩年時間的沖淡，她再收到對方訊息邀約食飯，於是在網上詢問網民應否赴約，引起網民的熱烈討論。



結婚原是件幸福的事，然而最終遺下永生難忘的遺憾。一名28歲澳洲女網民，日前在Reddit討論區，分享她的愛情故事。她表示，前未婚夫Derek在2年前缺席婚禮，無論是家人或自己，都不知他的去向和消息，令她感到晴天霹靂，而當日的活動，亦只好轉成派對，來分散注意力，並遮掩內心的傷痛，「我接著回到家中，穿著婚紗睡倒浴室地板，認真而言，這挺不堪的。」

現居於英國的澳洲女生，其未婚夫於婚禮當日失蹤，心情頓由天堂跌進谷底。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

前女友有他的兒子？

更令人傷心的是，作為婚禮的主角，女網民並非首位收到男方聯絡的人。前未婚夫家人在事隔一周後，含淚向她解釋，Derek在婚禮一周前，重新聯絡前女友，由於未能忘卻舊情，兩人其後決定再在一起。在失聯的3個月後，Derek亦終現身，向女網民聯絡致歉，「他透露前女友向他隱瞞有個孩子，故他發現後想與他們住一起。」

整件事令女網民感錯愕，加上被分手的心情，使她滑落低谷。幸而她得到好友們扶持，心情慢慢得以平復，雖然過程困難，她在一年後已經克服，始將日常重心放回自己，並由澳洲搬往英國威爾斯，展開全新生活。原以為事情告一段落，但她在近日再收到對方訊息，令內心不禁泛起漣漪，希望向網民尋求看法。

原以為事情告一段落，但她在近日再收到對方訊息，令內心不禁泛起漣漪，希望向網民尋求看法。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

展開新生活後再收到對方聯絡

她引述，對方得知自己搬往英國，剛好他亦將在7月底飛往威爾斯首都卡地夫（Cardiff），故想邀約食午餐，藉機向自己道歉，並詳細解釋取消婚禮的源由。她對邀約感兩難，既不知應否讓事件完滿，還是保持距離。事件引起網民熱議，部分網民認為要拒絕赴會，表示事情會變得複雜，亦勸不要自揭瘡疤，「他不值你的時間，別浪費聽他的藉口。」

雖然不少網民贊同拒約，不過該網民其後更新狀況，表示在翌日再收到短訊，內容提及邀約的原因，以及為當年的決定解釋，最終決定給對方一個機會。在午餐的過程中，她發現對方前度已經離世，而對方亦遞上載有紙鈔的信封，以歸還籌備婚禮時支付的金錢。

面對勝於逃避

對網民而言，整件事完滿告終，更重要的是她終能放下遺憾，「我經常很怕潛意識對他留有感情，但在午餐過後，我肯定自己完全沒有。我已結束人生的其中一章，並成為現時的我，現在我自由了，感謝各位。」有時感情留有遺憾，往往令人感不甘，反之勇於克服和面對舊傷，才能清掃走內心的包袱，推動人生繼續向前行。

資料來源：Reddit討論區