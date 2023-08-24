說不愛就不愛的4大星座　水瓶日久也不生情、天蠍說一不二別糾纏

有些星座特別倔，說不愛就是不愛，不論你怎麼追都沒用。



今天就來看看是哪些星座，能在「不愛」這件事上從一而終。

說不愛是真的不愛的4大星座（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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水瓶座

水瓶可不是別人耍嘴皮子就能忽悠過去的類型。一旦水瓶宣告不愛，那就是給你們的未來判了死刑，死纏爛打只能繼續扣分，水瓶可不喜歡玩日久生情那套。如果你識趣，懂得做朋友，那起碼還可以和水瓶打個照面，你若糾纏，那就是老死不相往來。

天蠍座

天蠍對別人真的挺絕的，屬於要麼不開口，開口就是聖旨的類型。如果天蠍說不愛你，那就是不愛了，再也不會愛了。天蠍對所愛之人很長情，但對不愛之人很絕情，任何想靠賣乖或賣慘以求得到戀愛回應的人，天蠍看都不看一眼。

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雙子座

在戀愛這件事上，雙子座彷彿有最高決定權。縱使他們無法讓所有人愛自己，但他們也能無所顧慮地拒絕不愛的人。雙子看起來熱情，其實相當鐵石心腸。他們不會給不愛的人任何與愛情有關的機會，如果你要糾纏，那行~你纏你的，反正雙子不接受，冷面冷心看你怎麼辦。

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白羊座

白羊無論愛恨，都是轟轟烈烈，刻骨銘心的。凡事都會動真心去思考的白羊，若說了不愛，那就一定是傷心到一定程度，或是明確了對方有一些自己絕對不能接受的要素。當白羊想清楚要拒絕一份感情，就像佛祖附體，瞬間六根清淨，不問情愛。

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