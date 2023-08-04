戀愛對象是情場浪子還是專一好男人？比誰都深情或花心的姓名筆劃

有些人看似放蕩不羈，像個拈花惹草的浪子，其實骨子裡卻很專情。所以，看人不能只看表面！透過姓名筆劃的層層堆疊，細密交錯，科技紫微網今天要來分析的是，哪些姓名筆劃的人，表面是浪子，內心卻無比深情？



註：

1、以下姓名學筆劃以正體字《康熙字典》為準。

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姓名筆劃的總格或人格：7、13

熱情奔放，幽默浪漫

此人在人群中的存在感特別強，熱情奔放，幽默風趣，渾身散發著浪漫氣息。很容易與周圍人打成一片，有處處留情的傾向，易給人浪子的印象。其實，此人骨子裡是個深情種，遇到真愛時，能迅速整理情感，撇清曖昧不清的關係，一心一意只愛一個人。

姓名筆劃的總格或人格：6、24

感性多情，不懂拒絕

此人給人的感覺帶點憂鬱氣息，心思細膩，對待周圍的人很友善，魅力也在不知不覺間流露，又不拒桃花，是個多情種。其實，他並不知道自己處處留情，只是不懂拒絕。一旦愛上一個人，則會全心全意付出，愛得死心塌地，不惜委曲求全。

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姓名筆劃的總格或人格：31、18

能說會道，桃花環繞

他就是人群中那個眉飛色舞、高談闊論，憑藉口才吸引一波又一波桃花的人。他能把周圍人哄得很開心，感覺就像個花心大少，實則他的骨子裡藏著無比深情，只要遇到了那個對的人，就會想要安定下來，眼裡心裡都是滿滿的深情。

姓名筆劃的總格或人格：15、40

尋尋覓覓，四處留情

他看起來就是個浪子，在還沒遇到真愛以前，總是跟周圍人十分熟絡、曖昧，在桃花叢中尋尋覓覓，感情來得快去得也快，讓人感覺很花心、不靠譜。其實，他只是心性未定，又愛玩，等他有過一些感情經歷後，遇到認定的那個人，骨子裡的深情才會逐漸顯現。

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從上面的姓名筆劃看起來，表面花心、內心深情的人還真不少哩！所以，凡事不能以貌取人，還是要透過實際相處，再決定是否付出真心喔！

浪子情深藏於心，情到深處難自禁。你的「他」會是那個表面浪子樣、卻無比深情的人嗎？

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