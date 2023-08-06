命宮有5主星的女人魅力沒法擋！獨特「氣場」引人愛慕｜紫微斗數

相信很多女生都喜歡言情小說或浪漫電視劇，心底渴望著擁有一段美妙的愛情。然而現實是，有的女生打扮得花枝招展，卻無人問津，有的女生十分低調，但能吸引很多追求者，這到底是怎麼回事呢？



其實是因為她們的「氣場」具有超強吸引力！科技紫微網就從紫微斗數的角度為大家分析一下。

命宮有這5主星的女人，天生便散發著令人著迷的魅力。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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注意：

1、請查看紫微命盤裡的命宮主星，不知主星者，請到【紫微排盤】查詢。

2、若命宮無主星，請看對宮遷移宮主星。

廉貞星：氣場十足的女強人

廉貞星的女性天生傲氣十足，是標準的女強人。廉貞星對愛情的期望值很高，在愛情中不畏競爭，充滿激情與自信。這種性格特點會激發周遭男人的雄性本能，令他們躍躍欲試，想征服這位氣場十足的女強人。

天府星：魅力四射的社交女王

天府星的女生熱情積極、不拘小節，是天生的社交達人。喜歡聚會，喜歡與人接觸，更喜歡被人簇擁的感覺。在社交中，天府星的魅力會無限放大，彷彿磁鐵般吸引著異性的注意力，使他們自發的聚攏在她身邊。

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太陽星：活潑專一的元氣少女

太陽星的女生熱情活潑，有著明亮、燦爛的笑容，能夠溫暖身邊的每一個人。她們一旦傾注感情，就會全副身心投入，不求回報。這種性格特點，自然使所有男性都難以抵禦，他們會本能的圍繞在太陽星女孩身邊，想和她產生深一層的友誼。

天機星：溫柔似水的紅顏知己

天機星女性待人親切、善解人意，思維又很是活躍，有才華有見地。這種性格特點有如鴉片般令人上癮。越是與天機星接觸，越是讓男性沉浸在這個溫柔鄉中不想出來，不知不覺中就成了天機星的「俘虜」了。

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天同星：我見猶憐的鄰家女孩

平易近人、溫柔體貼是天同星女生的代表性特徵。天同星特別容易被事物感動，是異性會想要呵護憐愛的鄰家女生類型。她們那種我見猶憐的性格特點，能讓身邊男性從骨子裡爆發出保護慾望，想要守護在她身邊，照顧她一生一世。

以上靠「氣場」展現魅力的女命，不管是否上榜，希望妳都能謹記，妳絕對是值得被愛、被珍惜的喔！

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