愛與不愛是藏不住的！10個表現判別他是認真喜歡你　或想玩曖昧？

有句話說「世界上有三種東西難以掩飾」：咳嗽、貧窮和愛。因為愛不愛一個人，是藏不住的。



一個愛你的人，和一個不愛你的人，對待你、和你相處的方式，會很明顯的不一樣。

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與其一味猜測或試探對方是否對你有心，一不小心因此還弄巧成拙、做出令對方反感的事，不如在生活中多留一些心眼，就知道他心裡有沒有你了。科技紫微網這就細說分明。

一個喜歡你，把你放在心上的人，會有這五種表現：

1. 會不由自主親近你

無論是談話，還是散步，他都會盡量把身體側向你。總是毫無緣由的，你們兩個之間雙手的接觸非常頻繁。

2. 他一見到你就笑

見到你，能讓他感覺到開心、快樂。即使偷偷抱著手機看你的照片，他也會傻傻的樂很久。

3. 他總想找你說話

你總能激起他說話的慾望，哪怕他平時內向寡言，見到你還是會滔滔不絕。即使是廢話，他也想對你說。

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4. 大小事都和你分享

他總想著把一切都分享給你。不管今天吃了什麼，和誰吃的，在做什麼……他都想告訴你。因為心裡有你，所以他會對你敞開心扉。

5. 會聊起他的家庭

他會很自然的和你聊起父母、家人，將自己的原生家庭敞開給你看。父母、家庭一向是比較私密的話題，因此，他讓你走進他的個人空間，就是相當信任你。

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如果你不確定對方是否是對你認真，懷疑他只是想曖昧，以下這幾點也能做為參考：

1. 他對你沒有多餘的話要說

你主動和他聊天，他的話也不多，除了回覆你的問題，並沒有要展開話題的意思。你不問他就不答，你不主動找他，他就不會主動找你。

2. 他總是要你等待

你打電話給他，他總是過很久才接。發訊息也是，他永遠都是過很久才回覆，甚至有時根本就已讀不回。

3. 主動的人總是你

就算你很久不理他，他也不會在意，你們之間的模式永遠是你主動找他。

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4. 他從來都不會特別關心你

你生病了，他只會敷衍的說一句要你多喝水，除此之外，再無其他舉動。他不會緊張你的身體，更不會關心你有沒有人照顧。

5. 對錢斤斤計較

若他完全不肯出一毛錢在你身上，或許可以解釋為他是個勤儉的人，不過更大的理由是他認為與你之間沒有發展，因此不肯付出。

雖然愛情有時來得很快，不過，不屬於你的，注定就不是你的，強求也最終只是讓自己更痛苦而已。與其注定走向痛苦的結局，不如趁早死心，讓自己開始新的生活。

對於很多人來說，生活中並不是只有這一個選擇，誰也不是誰的唯一。

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