失戀良朋好友！具有治癒能量的4大星座　有他們的陪伴即無憂放下

情傷的傷痕深淺、療癒方式各有不同，有的人也許很長的時間都走不出來。



但如果你擁有這幾個星座的愛，便沒有不被治癒的眼淚~

具有治癒能量的4大星座，悲傷中帶給你一點慰藉。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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獅子座

因為大多數獅子的自身能量很足，具有十足的感染力，如陽光般傳遞著力量和希望。

他見不得低氣壓，使勁渾身解數來讓所到之處氣氛變熱烈。作為主角，也要閃閃發光吸引關注，哪兒能允許對方心裏揣著別的人或事，不把眼光放他身上呢？一來二去，與他在一起的新體驗會替代舊的，讓人從感傷中大步走出來。

金牛座

靠近金牛，內心會自然變得平和，因為感受到他穩穩的內核撐起了一片自由、安全的場域。

悲傷依舊悲傷，憤怒仍是憤怒……一切痛苦並未消失，而是感覺到它們在他面前都可以打開，再次體驗，並被理解和接納，整合進所有的生命體驗中，不用掙扎於如何忘記和排除。另外，他也擅於用物質的方式療愈情感，表達善意和關心，畢竟包治百病，美味解千愁。

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白羊座

無論是非對錯、功敗垂成、喜樂悲苦，白羊對自己的過去看得很灑脫，對他人的同樣也如此。

他的這份豁達，是身體力行的最佳示範：只要往前走，沒有過不去的。無論何時，感受到他身上那份永不褪色的期待和勇氣，很難不被激勵。

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雙魚座

成為情感療愈界的一哥一姐，雙魚最大的法器是同理心和容納力。

能敏銳地感知他人，理解對方內在世界究竟發生了什麼只是第一招。最重要的是他沒有絕對的標準，不會輕易評價和要求誰，帶著存在即合理的信念去擁抱遇見的一切。不會講「多少年還困在過去走不出來實在太喪了」的話，不會自以為是地教方法，他只會在對方講到落淚時跟著就眼眶紅了，在這場有人陪伴的悲傷中，一切都開始變化。

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