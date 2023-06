失戀｜軟弱者哭泣，精明者另結新歡，聰明的早已安排備胎，你呢？

英國詩人奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)的經典語錄:「當愛到了終點,軟弱者哭泣,精明者馬上去發現另外一個,聰明的早就預備了一個」(When a love comes to an end, weaklings cry, efficient ones instantly find another love, and the wise already have one in reserve.),愛情很浪漫卻又現實得讓人覺得殘酷,在愛情裏。你是軟弱者,精明者,還是聰明者呢?



當愛情走到終點,軟弱者嚎啕大哭,他們被情感的終結深深地擊中,無法釋懷。他們的哭泣是他們對愛情的投入和對失去的痛苦。曾經有多愛,就有多痛苦。或許過於感性,或許是戀愛腦,對感情充滿執着和依賴,因此當分手時,特別脆弱、失落和無助。但那又怎樣呢,他們的淚水是對心靈的一種宣泄,是對曾經美好時光的懷念,也是對未來希望的絕望呼喊。我們應該意識到我們的心靈需要時間來癒合,這只是讓自己好起來的過程而已。

「每一次結束都是新一次開始的機會。失去的愛情只是人生旅途中的一個站點,而不是終點。」

精明者則毫不猶豫地開始另一段尋覓新對象。他們懂得在愛情終結的瞬間抽離,立刻開始尋找新的對象。他們可能會讓人覺得怎麼做到那麼快揮別上一段感情?有句話說:用新的感情治癒上一段感情,可能這類人就是通過尋求新的一段關係來獲得安慰和滿足,避免停留在痛苦和失落中。

在別人眼中,聰明者早就準備好備胎的行為非常可恨。感情出現裂痕本該與對方溝通尋求解決方法,但這類人更偏向自我中心,寧可甩人好過被甩,乾脆提前準備備胎,無縫接軌到下一段感情。他們的行動雖然被冠以聰明之名,但也反映了對感情的缺乏真誠和承諾,對感情冷漠或麻木,迅速抽離到下一段感情只是逃避現實,而非經營一段關係該有的責任。

面對逝去的感情,不管你是哪一類人,你的前任又是哪一類人,都放下過去吧,你才能迎接未來的美好。失去一段愛情,不代表失去了全部。記住,你是一個完整的人,你的幸福不應該依賴於別人。悲傷和痛苦是短暫的,但你的內在力量和成長是永恆的。過去的愛情是你人生中美好的一章,但你還有更多的章節等待你去書寫。相信自己,相信未來的美好。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】