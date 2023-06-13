失戀｜軟弱者哭泣，精明者另結新歡，聰明的早已安排備胎，你呢？

英國詩人奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）的經典語錄：「當愛到了終點，軟弱者哭泣，精明者馬上去發現另外一個，聰明的早就預備了一個」（When a love comes to an end, weaklings cry, efficient ones instantly find another love, and the wise already have one in reserve.），愛情很浪漫卻又現實得讓人覺得殘酷，在愛情裏。你是軟弱者，精明者，還是聰明者呢？



當愛情走到終點，軟弱者嚎啕大哭，他們被情感的終結深深地擊中，無法釋懷。他們的哭泣是他們對愛情的投入和對失去的痛苦。曾經有多愛，就有多痛苦。或許過於感性，或許是戀愛腦，對感情充滿執着和依賴，因此當分手時，特別脆弱、失落和無助。但那又怎樣呢，他們的淚水是對心靈的一種宣泄，是對曾經美好時光的懷念，也是對未來希望的絕望呼喊。我們應該意識到我們的心靈需要時間來癒合，這只是讓自己好起來的過程而已。

「每一次結束都是新一次開始的機會。失去的愛情只是人生旅途中的一個站點，而不是終點。」

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精明者則毫不猶豫地開始另一段尋覓新對象。他們懂得在愛情終結的瞬間抽離，立刻開始尋找新的對象。他們可能會讓人覺得怎麼做到那麼快揮別上一段感情？有句話說：用新的感情治癒上一段感情，可能這類人就是通過尋求新的一段關係來獲得安慰和滿足，避免停留在痛苦和失落中。

在別人眼中，聰明者早就準備好備胎的行為非常可恨。感情出現裂痕本該與對方溝通尋求解決方法，但這類人更偏向自我中心，寧可甩人好過被甩，乾脆提前準備備胎，無縫接軌到下一段感情。他們的行動雖然被冠以聰明之名，但也反映了對感情的缺乏真誠和承諾，對感情冷漠或麻木，迅速抽離到下一段感情只是逃避現實，而非經營一段關係該有的責任。

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面對逝去的感情，不管你是哪一類人，你的前任又是哪一類人，都放下過去吧，你才能迎接未來的美好。失去一段愛情，不代表失去了全部。記住，你是一個完整的人，你的幸福不應該依賴於別人。悲傷和痛苦是短暫的，但你的內在力量和成長是永恆的。過去的愛情是你人生中美好的一章，但你還有更多的章節等待你去書寫。相信自己，相信未來的美好。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】