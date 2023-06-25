5大星座愛你唔只得把口！平時甜言蜜語欠奉　卻用實際行動表愛意

有句話說，愛不是說出來的，是做出來的。但是這年頭放眼望去，會耍嘴皮子功夫的多，真心為你做事的少。



科技紫微網本次要為大家盤點的，就是一些最實在的星座們，好聽的話不會說，暖心的事情卻為你做個不停。

愛你不只在言語和舌頭上，還會藏在行動裏的5大星座。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

白羊座不懂得什麼叫做浪漫，但是知道什麼叫做真心。好聽的話對他們來說都是表面功夫，他們寧可用一些實際行動來溫暖你的心，哪怕是一些微不足道的小事，都是他們的心意。

金牛座

金牛座不打高空，很務實。好聽的話在他們看來就是一種虛偽，而暖心的事情卻是落到實處的。所以比起對著你寶貝、honey的叫個不停，他們反而更願意跑幾條街為你買最愛的點心。

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巨蟹座

巨蟹座的喜歡永遠是悄無聲息的。他們不擅長表達，是很害羞的人，好聽的話還沒說出口，他們就先臉紅了。好在還有一種更加直接的方式來表達心意，所以，為你跑腿也是他們的小開心。

天秤座

天秤座雖然口才好，卻也知道愛不是掛在嘴上的。能夠說出來的喜歡，與其說是愛，不如說是調情。他們會選擇用一些更貼近你心靈的方式表達愛，比如說為你做飯，為你買禮物，為你親手DIY生日蛋糕。

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山羊座

山羊座的愛，一直都是做出來的。他們人情太笨拙，說不出悅耳動聽的情話，但是腳踏實地的暖心事他們會做。察言觀色注意你的任何需要，替你排憂解難、消除困擾，就是他們最喜歡做的事。

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