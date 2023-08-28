最深情的4大星座　一旦認定便愛到死心塌地　即使分手亦難以忘懷

有些人的愛情很簡單，來去如風，瀟瀟灑灑。



有些人的愛情則很沉重，輾轉反側，難捨難分，導致自己太深情，最終被深情反噬，分手了還走不出來。

今天就來盤點一下有這類特徵的4大星座。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 金牛座

若是對某個人動心，就會不由自主付出很多的金牛，往往轟轟烈烈去愛，愛到忘記踩剎車。一旦分手，就很難抹去那種喜歡的感覺。無論看到什麼物品、街道，都回想起和前任的點點滴滴，暗自神傷。

2. 雙魚座

雙魚在戀愛的時候，總是能全心全意去付出，滿腦子只有如何愛別人，甚至忘記愛自己。難放下舊愛的雙魚，在分手之後也會不斷幻想對方餘情未了，殊不知，這般深情只能感動自己，別人根本愛搭不理。

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3. 巨蟹座

巨蟹天生缺乏安全感，為了獲取關注和陪伴，巨蟹會在感情中竭盡全力關愛對方，並且內心特別期待對方給出反應。分手對巨蟹來說就像晴天霹靂，打亂了巨蟹的陣腳，讓巨蟹手足無措，既無法接受分離，又忘記支撐自己。

4. 天蠍座

愛情在天蠍眼裏就是一把雙刃劍，甜蜜時你儂我儂，磨合時相愛相殺，分手時難捨難分。天蠍會把愛情深深放在心上，哪怕愛情變成了割人的刀子，也要清楚感知。所以天蠍也容易因愛生恨，用厭惡和怨恨的方式來表達自己的不捨和不甘。

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今天雖然水象星座都上榜了，其實如果僅僅說到深情，很多星座都能上榜。但深情到影響自己，導致自己走不出來，又不是每個星座都有這樣的執念。總而言之，深情沒有過錯，如果你可以更愛自己，那就更好了。

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