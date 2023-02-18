擇偶｜約會時要留意男生的7個舉動　把窮掛嘴邊=別想讓我為你花錢

當女生到了適婚年齡就會想要好好找個對象，最好一擊即中。可惜，這時候發現最可怕的不是男生的外貌與邋遢，也不是因為對方不夠富有，而是隱藏在骨子里的窩囊。但很多時候，女生因為被愛情沖昏了頭腦而蒙蔽了雙眼，要過了一段日子才發現自己愛錯了人，青春已經逝去。



女生們在約會時別只會聽甜言蜜語，一定要仔細觀察這些小細節，才決定是否要正式開始這段感情哦！

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1. 我很窮

有時候，有些人純粹是開玩笑說：我很窮，但如果第一次約會就把「我很窮」掛嘴邊，這表示他的心機很重，先把醜話說在前頭，底子里就是在暗示你：別想讓我為你花錢。如果他本身條件的確很差還情有可原，但很多時候這類男子都不是好男人。有些明明條件已經不太好，但是又不肯承認自己的能力比其他人差，窮就算了還要窮得心安理得，完全覺得現狀沒有任何問題而不求上進。

2. 愛面子

雖然第一次印象很重要，但是女生要的很簡單，就是吃得舒服、聊得開心。最怕是死要面子，打腫臉皮第一次見面就吃得奢華，然後再厚臉皮要AA。如果你勸告幾句，對方立刻翻臉，認定自己只是暫時運氣不濟，以後一定會大翻身能好好請你吃一頓豪華的，這樣的石頭就算過了一千年是不會變成一顆鑽石，所以這樣的男生還是遠離比較好。

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3. 怕死被占便宜

上一條說到吃豪華餐之後要AA，但如果連零頭一分一毫都要算到足，這還真的龜毛啊！不是所有的女生都不願意AA，但是如果每次約會的每一頓飯，買的東西也要逐條算得清清楚楚，怕死女生占了自己的便宜那樣，這樣算死草很難相處到老啊。

4. 小氣

有些男生明明自身環境不錯，但是經常「裝沒錢」，對自己吃的、花的都很大方，但是請你一餐、買個有紀念性的禮物都斤斤計較，可見不是真的沒錢，只是不舍得花錢在另一半身上。他們的心態是把自己擺在最前面，自身的利益才是重點，女朋友算是可有可無陪伴過時間的人。

5. 自己講自己爽

的確有這樣的人，與人家約會但是全程自說自話，也不理人家是不是要聽。這樣的人你別太期待會有一個難忘的約會，他純粹是想借這次的約會來好好發表自己的偉論，管你明不明白，只要能把自己要說的都講完，眼前的食物吃完，大家就可以bye bye回家了。所以，這一個約會你得到了什麽？可能是一場免費的talk show，但肯定不會比黃子華的talk show來得精彩。

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6. 多多嫌棄

有些人自覺自己很有水準，或者眼光很獨到，所以約會時總會多多批評，從頭到腳由頭發到衣服再到鞋子，甚至手袋都很多意見。這樣的男生會讓人覺得不舒服，還會懷疑自己是不是真的那麼糟糕，明明很不錯了為何還會批評到一無是處。相信出去約會一次後，你不想去第二次了。

7. 不專心

一個真正喜歡你的人，在約會的時候不會忙著玩手機或者打遊戲。這其實是很不尊重的行為，表示沒有在專心聆聽或好好與你相處。如果多幾次約會都是如此，以後一起的生活也可想而知，手機才是他的生命，你只是擺設品。

現代的女性首先一定要有自己的事業，別依賴一切都由男性來支付，萬一遇到的是「金金計較」的男人，買一件衣服、洗個臉都一毛不拔，這樣你的下半段人生就毀了。一定要記得一點：男人願意花錢在你身上不一定是愛你的，但是不願意花錢就一定沒有多愛你！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】