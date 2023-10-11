戀講嘢｜拍拖數個月男友患癌不離棄　壓力大曾出軌因他一句話內疚

戀講嘢｜當感情遇上難關時，你會選擇共同進退，還是各自飛？在節目《晚吹 - 戀講嘢》最新一集中，嘉賓Maggie便憶述一段刻骨銘心的愛情，她在讀書時與男友交往數個月，對方突然罹患癌症，需要共同面對。雖然感情最終未能迎來好結局，但在Maggie的記憶中，留有不少美好片段，陪伴她繼續成長，「當我遇到不好的男生時，我也會提醒自己這世界還有好人，因為我自己曾經遇過。」



節目《晚吹 - 戀講嘢》每周都會邀請嘉賓，分享一段感情事，今集便是現年30歲的模特兒Maggie，憶述在21歲時所遇的一段戀愛。她表示當時在校園內結識，由於不熟環境，對方看到她迷路的樣子，於是主動上前幫忙帶路。Maggie到達目的地後，兩人各自分開，不過在放學後，她突然心血來潮，選擇一條與平時不一樣的路回家，並有緣地再次碰到對方。兩人交談後，便因此交換聯絡方式。

戀講嘢｜節目《晚吹 - 戀講嘢》每周都會邀請嘉賓，分享一段感情事，今集便是現年30歲的模特兒Maggie，憶述在21歲時所遇的一段戀愛。(《晚吹 - 戀講嘢》/網上截圖)

戀講嘢｜因緣份走一起不久後遇惡耗

兩人初時沒一見鍾情，經相處一段時間後，男方才主動表白，「一開始我不至於很喜歡他，但他做了很多事，令我發現他真是個很好的人，慢慢越來越喜歡。」她形容對方個性樂觀、有遠見，身形亦高挑，長有一點肌肉。不過，兩人熱戀數個月後，便像電視劇情般迎來巨變，男方突然在幾日間，頸部長出一個比乒乓球大的球狀，肉眼清晰可見，「一開始沒想太多，以為只是淋巴堵塞。」直至經醫院抽取組織化驗，得乘患骨髓癌的惡耗。

戀講嘢｜男友患絕症、女友共患難

面對生死，不少人或不願面對，何況是年輕時期。即使旁人表示病情難以治好，Maggie都沒放心上，深信對方可以救回來，並會上網幫忙找方法醫治。相較一般情侶拍拖，兩人也隨著男方身上的計時炸彈，而變得不同，男方甚至向Maggie表示，不想耽誤她年輕的時間，希望她另覓新歡，不要浪費時間。Maggie聽見後，更為不願分開，「我喜歡他，一個人在如施需要人支持的時候，我更離不開他。」兩人亦因這件事感情更深厚。

數個月感情不算深，但突然發生這種事，像是要大家共渡難關，我們的聯繫也更深，我更需要陪伴他，不能放下他。 Maggie

戀講嘢｜相較一般情侶拍拖，兩人也隨著男方身上的計時炸彈，而變得不同，男方甚至向Maggie表示，不想耽誤她年輕的時間，希望她另覓新歡，不要浪費時間。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

戀講嘢｜因壓力大一度出軌？男友大方讓愛感內疚

在這段期間，兩人或因抑壓負面情緒，令Maggie感到無比壓力，「交往期間有時病情惡化，他需住院數星期至一個月，那時候我是最辛苦的。」當時她的日程，幾乎只有上學，因擔心對方，下課後便到醫院探望，一段時間後才回家。由於日復日同樣的過程，令她心情變得沉重，沒有放鬆的一刻，而此時更遇上另一男生的追求。

對方亦為大學同學，知道Maggie所歷的事情，因此願意載她到處玩，「跟這個男生一起時，我像可以逃離現實，舒解內心的壓力。」這更令Maggie表示，錯覺以為自己喜歡對方，「跟他一起的時間很開心。」不過，當對方向她表白時，她的理智則領其回到現實，「一開始選擇跟男友在一起，沒可能突然遇見另一男生，就放下他。」她頓時感到內疚，更向男友坦誠，卻沒想到對方竟大方讓愛，「他當時冷靜告訴我，沒關係，如果我覺得更開心，就不如跟他交往。」最後Maggie仍是拒絕對方，選擇繼續照顧和探望男友。

戀講嘢｜雖然病情痛苦，但兩人仍要強顏歡笑。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

戀講嘢｜感激男友助她成長：遇上渣男，會提醒自己仍有好人

雖然病情痛苦，但兩人仍要強顏歡笑，Maggie原相信病情終會好轉，直至有天專業人士對她說做好心理準備時，「那刻我才開始面對現實。」她得悉後傷心欲絕，但為免讓對方知自己不快樂，到達病房門前，都會強忍淚水，向對方說說笑話，以分散大家注意力，緩和房內凝重的氣氛，希望對方能樂觀面對。一天她突然接到電話，表示要她快點到醫院，她於是趕及送別對方，「我人生首次經歷生離死別，難忘的是真的看著一個幾天前還能說話、吃飯和上廁所的人，突然就癱軟床上動彈不得，神志不清。」

Maggie表示，出席喪禮後便沒再拜祭對方，當作是個分手，想要逃避這段傷心回憶。不過，經過多年後，她似是重新振作，選擇直接面對，並在節目上分享這段感人回憶，感謝對方讓她成長，「經歷這麼多年，遇到不同的人，看到社會很複雜，有好人，也有很多壞人。」即使遇上渣男，她也不會太過傷心，因她知道這世界曾有一個真心喜歡她、待她好的人。