9個情侶或夫妻關係破裂的徵兆　正單身、曖昧期或失戀的你都該看

許多時候，我們會聽聞一段光鮮亮麗的愛情無疾而終，這種消息總是讓人惋惜。或許太過完美的愛情總是經不起考驗。總是出雙入對、情投意合的伴侶最後落得分手的下場，不由得讓人再也不相信感情了。但是，我們似乎能在讓人錯愕的感情中，發現一點蹊蹺。



你也許會想問，到底什麼是親密關係破裂的徵兆？

重複為同樣的事情爭吵？吵架時互相指責無限翻舊帳？迴避溝通開始冷暴力？這些是不是都預示著關係快要走向破裂？的確，當我們感覺到一段親密關係「存在問題」時，我們很難確定這些問題到底是暫時的、可以被克服的，還是真的會導致關係走向破裂。

在心理學家 John Gottman 的愛情實驗室中，他可以在5分鐘內通過觀察一對夫妻的相處方式和交流模式，來預測他們最終是否會離婚，且準確率高達 91%。雖然聽起來有點「玄學」，但 John Gottman 認為，日常相處中的確存在一些「徵兆」，可能預示著親密關係的破裂。

今天我們就一起來看看，哪些徵兆可能預示著親密關係的破裂吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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親密關係破裂的跡象

1. 情感缺席或冷漠

John Gottman 認為親密關係中「最致命的錯誤」是當親密關係中一方產生情感需求，而另一方始終沒有回應。這種「情感缺席」會使雙方迅速拉開距離。 心理學家Gigy和Kelly博士對於離婚夫妻的調查顯示，出軌並不是關係破裂的根本原因，80%的離異夫妻認為他們關係破裂的原因是因為他們彼此疏遠，喪失了親密感。這段關係不再提供，比如理解、支持、尊重、關注以及關心，這些原本該由親密關係提供的東西（Gigy & Kelly, 1992）。 研究表示，關係中雙方對彼此的情感支持程度可以顯著預示關係的結束。

2. 拒絕作出深入的承諾/不完全投入承諾

在一段親密關係中存在著許多需要做出承諾的時刻，比如同居或結婚。如果始終是一方提出要求，而另一方總是在迴避或是忽略，這就表示，他不願為這段關係放棄其他可能存在的機會。他們始終沒有完全投入親密關係中，而是好像在等待一個「更好的選擇」。而任何小事都會成為他們不投入的藉口。

3. 精神外遇

一個重要的判斷規則是：一旦你認為你有需要向伴侶隱瞞的關係，或者你感覺到伴侶正在隱瞞另一個人的存在，那麼你們牢固的親密關係很可能已經出現危機了。相比於你們的親密關係，與另一個人的相處更加輕鬆愉快，並且了解彼此生活最隱秘的細節，甚至展露出伴侶都未曾見過的另一面，這是很危險的。

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4. 謊言太過頻繁

我們都認同「謊言和信任是一對天敵」的說法。

當雙方開始有各自的秘密，並且準備一直掩蓋下去，謊言就誕生了。然而，說謊是再正常不過的事，偶爾的說謊一般來說不會對親密關係造成太大威脅。但真正損耗雙方信任的是習慣性的欺騙。有一些人無時無刻都在欺騙，他們會在一些完全沒必要撒謊的事情上說謊，因為對他們來說，撒謊已經成為習慣。此時，人們為息事寧人而說的謊，甚至是善意的謊言，同樣也會損害關係。

5. 反伴侶同盟出現

有時，關係中的一方可能會找來一個「第三人」作為幫手以對抗另一方，比如，丈夫和婆婆組成的聯盟來對抗妻子。這時，親密關係的兩人開始站在兩個敵對陣營裡，被孤立的一方感覺到與伴侶原有的親密關係被打破。所以，這種反伴侶同盟通常也是戰爭開始的原因。

6. 看低/輕視

這一點指的是在和伴侶的交流中，他一直在暗示你是弱者，你感到被輕視了。不論是頻繁的否定還是細小的反駁/挑刺，本質上都是一種情感虐待。比如，你在抱怨沒有人分擔家務時，伴侶總是會用反駁「上班這麼累我都沒抱怨，你做家務哪有上班累」的方式來忽略你對家庭的貢獻。

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7. 關係間存在權力不對等的情況

親密關係中的權力總是動態發展的，每個人總會有佔據高峰或是下風的時刻。但如果關係中出現了長期嚴重的權力不對等，並使一方產生了被剝削的感覺，就預示著親密關係出現問題了。最容易體現關係中權力的就是家務勞動和財務決策，比如周末誰做家務、誰來支付這個月的貸款帳單？始終獨自負擔繁重家務或承擔經濟負擔對我們和我們的伴侶來說都是不公平的，也會導致關係的破裂。

8. 自私自利

保持長期穩定的婚戀關係意味著，有時一方要為雙方的共同利益而犧牲自己。比如，在婚前雙方同意將各自收入的一部分拿出一部分存進一個共同帳戶，用於之後買房或其他共同開銷。而一旦一方開始拒絕這種付出，在無形中他也開始將個人利益置於共同利益之上。另一方感受到這種變化後，雙方都會開始變得「自私」，怨恨也會生根。

9. 違背諾言

決定共同生活意味著你們就某些基本問題和日常預期達成共識，並彼此承諾會和對方一起好好生活。然而研究表示，成癮問題可以顯著預測一段關係是否會走向終結（Caces et al., 1999）。比如當一個人有藥物成癮、酒精成癮等問題時，那個人很可能會無法遵守當初好好一起生活的諾言，他會因為自己的成癮問題而做出傷害、背叛關係的選擇。這種背叛所帶來的失望會最終導致雙方信任瓦解。

談戀愛沒有每天在過年的；高低起伏很正常，而在關係破裂前，你至少應該嘗試的是——

當關係出現以上這些徵兆時，並不意味你現在所處的親密關係一定會走向破裂。了解這些徵兆的真正作用，是向雙方釋放一個信號——你們的關係是存在問題的。 一旦關係中出現上述大多數的徵兆，你們可以試著發起一次真誠的深度溝通。在溝通前，可以簡短地記錄下你認為關係中存在的問題，同時和伴侶商量好每個人在表達時對方不要打斷。

在溝通的過程中，訴說方的任務是，為你的伴侶提供一張你對這段關係的「期望藍圖」且越具體越好，比如，「我希望每個週末我們可以一起做飯然後打掃廚房。」 傾聽方的責任是，控制為自己辯護的衝動，用積極聆聽（active listening）來盡可能多地了解對方對這段關係的看法並對他的感受給予共情。傾聽方可以多提出一些開放性問題，比如「作為伴侶，你對我有什麼期待嗎？」「你希望我怎麼做？」

心理學家拉波波特曾經提出過一個很有意思的觀點，如果在雙方不能陳述對方的觀點並且令其滿意，就不要妄想解決問題或達成一致。 與此同時，你也需要為「無法達成共識」做好準備。親密關係是雙方一同建立和經營的，而挽救親密關也是一件需要很多「條件」的、共同參與的事情，比如，雙方心理上的成熟度、雙方是否都有改變的意願、雙方是否都有實際的行動等等。

所以，如果在溝通後發現雙方對關係的期望始終無法達成共識，不用把任務強壓在自己身上，或許可以試著放手，避免陷入過度堅持的痛苦中。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】