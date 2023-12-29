除夕倒數2024｜倒數好去處推薦：澳門煙花、情侶活動好去處

除夕倒數2024/倒數好去處 2023來到尾聲，想要好好稿賞自己，最好不過來一個小旅行，放鬆身心又可以盡情購物。不過除夕機票升幅高，留港玩樂每年的除夕倒數，西九、尖沙咀及中環碼頭海旁必定人迫人，想有些新鮮感的話，不妨週末搭乘快船或金巴到澳門，玩樂一番再除夕倒數！



既然除夕倒數前後有着數天連假，乘着喜慶共聚更是美事，《01女生》就為你集齊了以下澳門倒數好去處！

澳門倒數好去處推薦！（《賤鄰2》電影劇照）

除夕倒數2024：1. 澳門除夕倒數演唱會

擔心外地倒數沒有氣氛？澳門旅遊塔塔頂將會發放多發璀璨煙花！澳門文化局、旅遊局、市政署、澳娛綜合度假股份有限公司及澳門廣播電視股份有限公司協辦呈獻除夕倒數煙花表演！為突顯澳門作為中國與葡語國家之間的交流平台角色，今年演唱會歌手鼎盛：巴西女歌手Lia Sophia、杜俊瑋、MFM等人獻唱，眾歌手將與觀眾一同倒數。

除夕倒數2024：1. 澳門除夕倒數演唱會（FB@SJM Resorts 澳娛綜合）

除夕倒數2024：1. 澳門除夕倒數演唱會

日期：2023年12月31日晚上10時至零時10分

地址：澳門半島西灣湖畔西灣湖廣場



除夕倒數2024：2. 氹仔除夕倒數晚會

若然想感受熱鬧的氣氛，除了煙花匯演外，澳門文化局亦以多元文化共融為題，安排了一系列居澳社群：澳洲、菲律賓、印度、印尼、緬甸及越南社群文化攤位、晚會舞台演出，當中更有香港女歌手JW王灝兒作為壓軸演出嘉賓；若然喜愛文創藝術的話更加不容錯過！

除夕倒數2024：2. 氹仔除夕倒數晚會（澳門文化局）

除夕倒數2024：2. 氹仔除夕倒數晚會

日期：2023年12月31日晚上9 時30分至11時30分

地址：澳門氹仔海邊馬路龍環葡韻



除夕倒數2024：3. 澳門新濠影滙W酒店 跨年倒數派對

來到跨年，又怎少得美酒、音樂相伴？位於新濠影滙W酒店頂層的Blind Tiger，坐擁路環迷人景色，大家可以一邊欣賞城市天際線壯麗景色，一邊品嘗美酒。今年酒店音樂策展人金長泰(Murphy)，更與來自意大利、擁有多年國際舞台經驗的DJ Aggness 輪流表演，打造沈浸式的倒數氛圍。

除夕倒數2024：3. 「澳門新濠影滙W酒店」 跨年倒數派對

日期：2023年12月31日（晚上10時開始）

價錢：入場費澳門元$388一位（包一杯香檳） 座位套餐澳門元$1,088起

地址：路氹城塡海區金光大道新濠影匯二期地段



除夕倒數2024：4. 澳門 JW萬豪酒店「醉人上海倒數派對」

喜愛派對的話，主題性的盛宴更能令你振奮，澳門 JW萬豪酒店以舊上海情懷，帶你走進輝煌的昔日時代，一同紙醉金迷，微醺間揮別2023年，擁抱新歲，一同狂歡到現代！

除夕倒數2024：5. 澳門 JW萬豪酒店「醉人上海倒數派對」

日期：2023年12月31日（晚上9時開始）

價錢：入場費澳門元$388（包括2杯Mumm香檳）

地址：澳門望德聖母灣大馬路G/F 大堂酒廊



除夕倒數2024：5. 2023幻彩耀濠江

除了煙花匯演，澳門旅遊局與六大綜合旅遊休閒企業攜手合力打造多項浪漫繽紛的燈光裝置、光雕表演及互動裝置，以「璀璨遊樂場」為主題，以炫目迷人的光影照射澳門社區至路氹城區，將街道和歷史建築變身成獨一無二的澳門大型夜間樂園，大家可以沉浸式體驗及打卡！

除夕倒數2024：5. 2023幻彩耀濠江（澳門旅遊局）

除夕倒數2024：5.「澳門銀河」2023幻彩耀濠江

日期：2023年12月2日至2024年2月25日



除夕倒數2024：6. 澳門 TeamLab 超自然空間

「01空間」低至85折優惠

等待除夕倒數前的日間時間，當然不要浪費！若然未感受過身體沉浸式美術館的話，不妨來作為光影藝術裝置著名的TeamLab吧！澳門的展區比起香港大，在高低差的立體交互空間，感受與作品羣融為一體，重新定義、感知自我與世界。

除夕倒數2024：6. 澳門 TeamLab 超自然空間

地址：澳門威尼斯人度假村酒店 澳門威尼斯人金光會展



除夕倒數2024：7. 《哈利．波特：展覽》（澳門站）

「01空間」低至半價換購

一場來到澳門，當然要體驗不同特色展覽！而《哈利．波特：展覽》作為目前世界上最大規模的《哈利波特》巡迴展覽，首次來到亞洲地區舉辦，本月正式登陸澳門。大家不用遠赴英國，亦可以與《哈利波特》中的故事人物、場景佈置等打卡一番！

除夕倒數2024：7. 《哈利．波特：展覽》（澳門站）

地址：澳門倫敦人度假村 澳門路氹連貫公路



除夕倒數2024：8. 人頭馬『邑想專列』澳門快閃體驗店

喜愛品酒的你，一定對於近三百年歷史的優質香檳品牌『Rémy Martin 人頭馬』並不陌生。今年，品牌決心將人頭馬 X.O 等經典佳釀帶到人前，並首次以快閃體驗店形式，亮相於「澳門銀河™」東翼廣場，呈現一場跨越空間的沉浸式『邑想』旅程。

在這場沉浸式旅程當中，以經典的人頭馬紅金配色，以列車盡顯奢華質感。踏入列車中，大家參觀同時可以體會到人頭馬近三百年的傳承匠心：列車的核心控制台為人頭馬風土體驗區，展臺上刻畫著有關大、小香檳區的知識與釀造工藝、人頭馬品牌大使則是各位的味覺導遊，與來賓一同品酒同時、車尾處特別設置聞香互動區，大家可以細嗅人頭馬原料的芬芳香氣；為這次旅程留下圓滿的體驗記憶。

除夕倒數2024：8. 人頭馬『邑想專列』澳門快閃體驗店（品牌提供）

除夕倒數2024：8. 人頭馬『邑想專列』澳門快閃體驗店

日期：即日起到2024 年 1 月 5 日

地址：澳門銀河™東翼廣場

