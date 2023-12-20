除夕倒數餐廳推薦2024！睇維港煙花/半自助晚餐/香檳任飲/DJ打碟

【除夕煙花/倒數餐廳推薦】跨年倒數煙花匯演闊別五年後回歸！香港旅遊發展局早前宣佈將於2023年12月31日舉行2024跨年倒數慶典，長達12分鐘的匯演將以「新年新傳奇」為主題，綻放比過往跨年倒數都更為盛大及壯觀的煙花！能夠和親朋好友一邊相聚，一邊欣賞維港迷人炫目的煙花匯演，絕對是人生一大樂事，齊齊迎接充滿希望的2024年！《01女生》為大家精選介紹以下高質餐廳推介，有美酒佳餚之餘，更可以睇到維多利亞港煙花靚景，十分適合慶祝跨年倒數及欣賞除夕煙花！



除夕倒數餐廳推薦｜1.香港麗思卡爾頓酒店 Ozone 除夕倒數派對

The Ritz-Carlton頂樓酒吧OZONE位於酒店118樓，亦是全球最高酒吧，設有現場音樂、DJ及創意雞尾酒等，絕對是個欣賞除夕煙花及倒數狂歡的好地方。於2023年12月24日前訂購，可享早鳥優惠每位港幣 HK$598包香檳一杯。

香港麗思卡爾頓酒店 Ozone 除夕倒數派對

供應日期：2023年12月31日

時間：下午10時至凌晨2時

價錢：每位HK$698，包括香檳一杯 (另設加一)

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店118樓



除夕倒數餐廳推薦｜2.唯港薈天外天中菜廳

米芝蓮推薦的天外天中菜廳，特別於冬天呈獻一系列精緻冬季限定菜式和晚宴套餐，重點推介菜式包括古法雙冬炆蝴蝶羊腩煲、炸菜和牛封門柳煲仔飯等。而12月31日除夕夜6道菜精緻晚宴套餐，包括蘭亭百合炒澳洲龍蝦球、翡翠蠔皇鮑魚伴關東遼等，當晚更可免費享用G.H.MUMM Brut N.V. 香檳乙杯，並在28樓頂層位置觀賞維多利亞港除夕倒數璀璨煙火。

天外天中菜廳除夕夜6道菜晚宴套餐

供應日期：2023年12月31日

價錢：成人每位HK$1,688 (另設加一)

地址：九龍尖沙咀東部科學館道28樓



除夕倒數餐廳推薦｜3.Hotel Icon GREEN 除夕煙火半自助晚餐

半自助晚餐當中包括海鮮拼盤、自助美食、1 湯 、1 主菜及1飲品，當中包括加拿大雪蟹腳、法國活石蠔、鴨肝醬批、Häagen-Dazs 雪糕、炭燒韓國1+A牛柳伴馬得拉酒鵝肝粒 配粉紅胡椒汁等，更可另加$200滋味升級品嚐西伯利亞鱘魚魚子醬。享用唯港薈酒店的 GREEN 除夕倒數半自助晚餐後，可於酒店 9 樓的戶外位置倒數，以時尚的方式慶祝 2024 年！

Hotel Icon GREEN 除夕煙火半自助晚餐

供應日期：2023年12月31日

價錢：成人每位HK$1,088 (另設加一)

地址：九龍尖沙咀東部科學館道



除夕倒數餐廳推薦｜4.W酒店WOOBAR Melody Madness倒數派對

除夕煙花倒數餐廳推薦｜4.W酒店WOOBAR Melody Madness倒數派對 (品牌提供)

WOOBAR將於2023年12月31日壓軸呈獻Melody Madness倒數派對，當中包括8時開始的半自助晚餐和無限暢飲。另外，亦可選擇到76/F WET DECK池畔酒吧參加「ColorTopia」 DJ倒數派對無限暢飲精選香檳、精選紅酒、白酒、啤酒、汽水及果汁等，一同迎接新一年。

W酒店WOOBAR Melody Madness倒數派對

供應日期：2023年12月31日

時間：晚上8時至凌晨2時

價錢：成人每位HK$1,198 (另設加一)



W酒店WET DECK 池畔酒吧



供應日期：2023年12月31日

時間：池畔DJ倒數派對：晚上10時至凌晨1時；WOOBAR 狂歡DJ派對：凌晨1時至2時

價錢：成人每位HK$698 (另設加一)

地址：西九龍柯士甸道西1號



除夕倒數餐廳推薦｜5.aqua除夕晚宴

除夕煙花倒數餐廳推薦｜5.aqua (品牌提供)

於aqua一邊品嚐五道意日佳餚，一邊安坐在最佳位置觀賞維景煙花匯演。菜式包括香檳及白松露意大利燴飯配卡斯特爾馬尼奧芝士及燒和牛柳、鵝肝配烤香菇醬。當日晚上6時至8時期間，特別供應四道菜晚宴，可另加港幣450元，無限暢飲香檳2.5小時。餐廳特意安排引人入勝的表演節目，頂樓亦有DJ打碟至深夜。

aqua除夕晚宴



供應日期：2023年12月31日

價錢：五道意日：成人每位HK$2,024 (另設加一)；四道菜晚宴：成人每位HK$988 (另設加一)

地址：尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17樓



除夕倒數餐廳推薦｜6.胡同除夕煙花晚宴派對

胡同跨年除夕煙花晚宴派對，於城中絕佳位置觀賞維港美景，同場有舞蹈表演和DJ現場打碟贈興，為今年畫上圓滿的句號。六道菜晚宴包括松露鮑魚、剁椒長腳蟹，以及麻辣龍蝦等。亦可選擇同時享用晚餐及暢飲Veuve Clicquot香檳、葡萄酒、清酒及啤酒2.5小時。

胡同除夕煙花晚宴派對



供應日期：2023年12月31日

價錢：六道菜晚宴：成人每位HK$1,980 (另設加一)；晚宴+無限暢飲：成人每位HK$2,430(另設加一)

地址：尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓



除夕倒數餐廳推薦｜7.The Chinese Library除夕派對

除夕煙花倒數餐廳推薦｜7.The Chinese Library (品牌提供)

由主廚李振龍主理的八道佳餚，歡度2023年的最後時刻。菜式包括牛油蛋酥焗龍蝦、五味雜陳和牛肋及草莓芝士奶凍。晚宴每位定價港幣1,288元，包含The Dispensary除夕狂熱派對門票。派對當晚狂野表演、DJ打碟等。

The Chinese Library除夕派對



供應日期：2023年12月31日

價錢：八道佳餚+派對門票：成人每位HK$1,288 (另設加一)

地址：中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓



除夕倒數餐廳推薦｜8.Cantina除夕晚宴派對

除夕倒數餐廳推薦｜8.Cantina除夕晚宴派對 (品牌提供)

除夕當日，置身於其中一間歷史最悠久的餐廳倒數迎接2024年。四道菜晚宴每位定價港幣888元，價格已包含The Dispensary除夕狂熱派對門票。亦可另加港幣300元無限暢飲Veuve Clicquot香檳2.5小時。提前購買早鳥門票可以港幣488元的優惠價參加派對；普通門票定價港幣588元，可於晚上9時到午夜期間無限暢飲意大利Prosecco氣泡酒，同場並設驚喜表演及DJ打碟環節。

Cantina除夕晚宴派對



供應日期：2023年12月31日

價錢：四道菜晚宴+派對門票：成人每位HK$888 (另設加一)

地址：中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓



除夕倒數餐廳推薦｜9.Vista除夕派對

位於上層的Vista Bar 飽覽遼闊景緻，同場舉行米蘭午夜除夕派對，無間斷放送意想不到的娛樂節目及DJ音樂直至深宵。預訂早鳥門票觀賞一覽無遺的維港煙花匯演，票價每位港幣588元；普通門票每位港幣788元，可由當晚9時無限暢飲Veuve Clicquot香檳直至午夜。

Vista除夕派對



供應日期：2023年12月31日

價錢：早鳥優惠：成人每位HK$588 (另設加一)；普通門票每位HK$788 (另設加一)

地址：香港尖沙咀北京道一號 29 及 30 樓



除夕倒數餐廳推薦｜10.張保仔號除夕倒數航遊之旅

除夕倒數餐廳推薦｜10.張保仔號除夕倒數航遊之旅 (品牌提供)

參加除夕倒數航遊之旅，暢遊維港慶祝新年，張保仔號將於當日晚上10時30分從西灣河碼頭開出，航行至凌晨12時30分。門票包含aqua及胡同出品的可口小食及兩杯飲品。

張保仔號除夕倒數航遊之旅



供應日期：2023年12月31日

價錢：成人每位HK$1,488 (另設加一)

地址：張保仔號



除夕倒數餐廳推薦｜11.香港嘉里酒店Red Sugar除夕倒數派對

除夕倒數餐廳推薦｜11.香港嘉里酒店Red Sugar除夕倒數派對 (品牌提供)

於除夕當晚，亦可參與除夕倒數派對，當中包括入場券乙張及法國凱歌香檳乙支，現場更設有DJ音樂，盡情沉醉於熱閙的氣氛之中。

香港嘉里酒店Red Sugar除夕倒數派對



供應日期：2023年12月31日

價錢：成人每位HK$888起 (另設加一)

地址：紅磡紅鸞道38號

