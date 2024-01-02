魏浚笙被日媒譽為「千年一遇美男」！台上向女友示愛、絕種好男人

本地男神魏浚笙（Jeffrey）在昨晚的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》中，奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」，以證明他在2023年的努力。Jeffrey最初因參與綜藝節目《調教你男友》，憑其出眾外貌及真性情，而得到觀眾喜愛。他其後涉足綜藝和演戲，更於2022年自資出歌，無論在各藝能界別，都闖出好成績。雖然大受歡迎，但他在台上亦不忘公開放閃，感謝經理人女友陳芷欣（Evelyn），實在是男人中的清泉、女士們心目中的男友典範。



自歌曲〈第一個迷〉後，Jeffrey在2023年共推出5首新歌，其中更與前輩級歌手鄭秀文合作，對方邀請他參與伴唱巡迴演唱會的主題曲。如今得到新人獎項，肯定了其這一年的努力。他在台上感謝幫助他的人，包括Evelyn，並對咪大聲說出「I love you（我愛你）」，令在旁的森美也被突如其來的閃光彈，而感到驚喜。對於公開放閃，Jeffrey在後台訪問時，亦表示她一直都很辛苦，因此會送擁抱給對方，並稱現時最想食對方煮的飯。

本地男神魏浚笙（Jeffrey）在昨晚的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》中，奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」。(IG@jeffreyngai)

Jeffrey為綜藝犧牲色相！

擁有荷蘭和印尼血統的Jeffrey，在入行前為模特兒，小有名氣。其後他參與《調教你男友》知名度急升，旋即獲得多個廣告商喜愛。同年亦拍攝綜藝《膠戰》，以各種低成本但有趣的遊戲，吸引不少收視，其中不擅深奧中文的他，更將「餵」錯讀成「煨」，因而獲得「煨sir」稱號。但他知錯被取笑後，亦沒感到生氣，反而經常瞇眼微笑，可愛表情討人喜歡。

由於《膠戰》經常扮鬼扮馬，因此成員們都需犧牲「相貌」，不過Jeffrey都不介意形象，反而樂在其中，會戴光頭頭套拍照，亦會於社交媒體上載搞笑日常，親切貼地的表現，得到不少人支持，助其於綜藝上得到不少機會。

由於《膠戰》經常扮鬼扮馬，因此成員們都需犧牲「相貌」，不過Jeffrey都不介意形象，反而樂在其中。(IG@jeffreyngai)

Jeffrey涉足影視獲讚演技自然

憑著帥氣外貌，Jeffrey其後挑戰演技，拍攝電視劇《IT狗》、《I SWIM》及《百萬同居計劃》，表現算為自然，並得到劇評人稱讚其講對白的咬字和節奏拿捏得當。他之後參演微電影廣告，裡面的一場喊戲，亦獲網民大讚有感染力。正因他的虛心學習態度，迎來不少拍劇機會，2023年更擔任電影《超神經械劫案下》主演，而話題電影《飯戲攻心2》亦將於今年2月上映。

前年Jeffrey以獨立歌手出道，甫推出歌曲〈第一個迷〉，已得到不少迴響，(IG@jeffreyngai)

Jeffrey唱歌得到多國支持、被日媒譽為「千年一遇美男子」

前年Jeffrey以獨立歌手出道，甫推出歌曲〈第一個迷〉，已得到不少迴響，更在上屆的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，以嘉賓身份演唱歌曲，網民紛讚其聲音穩定。Jeffrey在過去一年推出多首歌，其中〈失約巴黎〉獲得法國駐港總領事及法國報章《世界報》撰文支持，而最近期的〈我的世界地圖〉，亦因到日本拍攝，而獲出版社《小學館》旗下媒體譽為「千年一遇美男子」，以證他無論在歌影視都兼具實力。

有看過《調教你男友》的人，相信都知道Jeffrey的女友Evelyn，兩人是差4年的姊弟戀。(IG@littlepieforyou)

Jeffrey將男友標準拉高的人

有看過《調教你男友》的人，相信都知道Jeffrey的女友Evelyn，兩人是差4年的姊弟戀，一直以來她都在默默支持男友，是成功男人背後的能幹女生。雖然Jeffrey成為偶像，但他從不掩飾戀情，在《調教你男友》中更公開表示，希望在女友30歲前結婚，早前亦接受陳志雲的網上節目訪問，指喜歡對方有內涵，並曾在雜誌訪問中，指每日辛苦工作後，回家看到她的瞬間，都是最放心和安心的。

對於公開關係，Jeffrey直截表示不影響事業，更表明需要公開。(IG@littlepieforyou)

對於公開關係，Jeffrey直截表示不影響事業，更表明需要公開，「對另一半要有承諾，沒人想做被忍瞞的另一半，這對對方不公平，身為男人要公開。」此外，兩人亦已同居數年，有著聯名銀行戶口，看來不需一張婚紙，兩人關係已昇華至深厚的情感。