ISWIM｜魏浚笙混血男神揚言3年娶經理人女友　高調發9字愛的宣言

【魏浚笙｜ISWIM】大家期待以久ViuTV新劇《ISWIM》昨晚終於播出，隨即引來熱論。除了MIRROR幾位成員相當吸睛之外，魏浚笙（Jeffrey）人氣絕對是直逼MIRROR。本劇是Jeffrey首次擔正做主角，初期是硬照模特兒至跟女友情侶檔一同參加《調教你男友》後正式入行，再跟MIRROR成員EDAN一同演出ViuTV節目《膠戰》而人氣急升。



【魏浚笙｜ISWIM】ViuTV新劇《ISWIM》昨晚終於播出，隨即引來熱論。（劇照（IG@jeffreyngai））

魏浚笙（Jeffrey）被封圈中有名「女友傻瓜」！

日前，魏浚笙（Jeffrey）接受商台節目《口水多過浪花》的訪問時，大談拍攝過程中的趣事，又直言自己入行2年多十分幸運，不但有機會接觸多個不同的範疇，如接拍綜藝及拍劇。魏浚擁有有荷蘭和印尼血統，憑著混血兒的俊秀外貌成廣告寵兒。不過他本人否認自己是「靚仔」，認為只是可愛。他表示私下自己想法及做法都稍為不太成熟：「私底下我都係一個會𠱁媽咪、𠱁女朋友嘅人。」

雖則入行後改變不少，對自己要求變高，且絕對不希望大家認為自己「得個樣」，希望大家是看到自己努力的一面。面對工作如此認真，而魏浚笙（Jeffrey）亦是圈中有名「女友傻瓜」，因而形象不錯，極有觀眾緣。

【魏浚笙｜ISWIM】魏浚笙（Jeffrey）接受商台節目《口水多過浪花》的訪問時，大談拍攝過程中的趣事。（FACEBOOK@《口水多過浪花》）

【魏浚笙｜ISWIM】雖則入行後改變不少，對自己要求變高，且絕對不希望大家認為自己『得個樣』，希望大家是看到自己努力的一面。（IG@jeffreyngai）

魏浚笙跟女友一見鍾情 愛足7年

魏浚笙（Jeffrey）曾多次在不同節目上都大方公開向女友示愛，在陳志雲網上節目《Stephen‧傾》Jeffrey更大數女友優點。雖然二人相差4年都無阻二人相愛，Jeffrey坦言對女友是一見鍾情被對方的內涵而深深吸引。眾所周知戀情曝光可以說是娛樂圈中的「大忌」，Jeffrey霸氣回應：「避忌係冇用，一定知」，深知避忌根本沒用，科技發達下終被發現。

【魏浚笙｜ISWIM】魏浚笙（Jeffrey）曾多次在不同節目上都大方公開向女友示愛。（IG@jeffreyngai）

對另一半係要有承諾，沒有人想做另一半要匿匿埋埋，對於對方其實不公平，身為男人要公開。 魏浚笙

一旦遇上合適的就堅定不移，謝謝你讓我一直愛下去。

魏浚笙（Jeffrey）不但霸氣公開戀情，且曾表示將會於30歲迎娶女友Evelyn。相愛7年二人感情狀況穩定，早已計劃求婚細節，但求讓二人留下一個美好回憶。至於婚禮則表示簡單為主，只要跟雙方家人及朋友吃飯慶祝便心足。

現時Jeffrey頻頻出現在ViuTV節目，不過原來他沒有隸屬於任何經理人公司，工作日常一切都由女友Evelyn分擔，女友間接成為了他的經理人。儘管Jeffrey人氣急升，仍大大方方提及戀情及女友絕不避忌，甚至跟女友不時情侶檔身份出席活動。

【魏浚笙｜ISWIM】魏浚笙（Jeffrey）不但霸氣公開戀情，且自認將會於30歲迎娶女友Evelyn。（IG@jeffreyngai）

魏浚笙對女友承諾「認定一個人就不會變」

Jeffrey曾大談自己的愛情觀「認定一個人就不會變」，因此跟女友交往多年依舊甜蜜。在《調教你男友》節目上已看到他的行動，當時有一幕知道將要跟女友分開7天已大感不捨，直到重遇的時候即相擁而泣。

【魏浚笙｜ISWIM】在《調教你男友》一幕知道將要跟女友分開7天已大感不捨。（IG@jeffreyngai）

認定一個人就不會變！ 魏浚笙

【魏浚笙｜ISWIM】近年姐弟戀漸漸被大眾接受，雖則仍有人感到抗拒，但魏浚笙（Jeffrey）跟女友Evelyn正是一個活生生的好例子。（IG@jeffreyngai）

近年姐弟戀漸漸被大眾接受，雖則仍有人感到抗拒，但魏浚笙（Jeffrey）跟女友Evelyn正是一個活生生的好例子。愛情從沒有界限，或許大家會認為姐弟戀的失敗率相對更高，會把重點都放到年齡上，一般先入為主認為女生青春有限，而男生就踏入黃金時期，面臨各方面的困難。真正阻礙的因素是在於二人的價值觀，彼此是否用心經營及珍惜這段感情，因此姐弟戀真正的困難絕不是年齡的問題，而是彼此對待感情的態度。

【魏浚笙 Q&A】