8生肖伴侶容易不歡而散　龍虎愛得越深罵得越狠　鼠馬需換位思考

有的人，與伴侶相處越久越容易吵架，甚至有時都不知道是為何而吵起來，雖說偶爾鬥鬥嘴也算是生活樂趣，但吵著吵著很可能把感情也吵完了。



科技紫微網就帶大家來看看，哪些生肖成為伴侶後總是吵個沒完？又該如何維持彼此感情呢？

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生肖馬與生肖蛇

生肖馬很難忍受生肖蛇的斤斤計較、冷漠刻薄，而屬蛇者也會對屬馬人的粗枝大葉、不守規矩恨得咬牙切齒。進入婚姻後，如果雙方都不能調整與相處方式，爭吵更是頻繁。多些換位思考，理解和體會對方的好，才能讓愛情保鮮。

生肖牛與生肖牛

由於雙方的佔有慾都大，又爭強好勝，所以很容易引爆爭吵的導火線。牛兒們，進入婚姻中，糊塗一點才會幸福一些！除此之外，也可以著力去改變生活的單調乏味。不妨多花心思，增添一些生活情趣，才會變成和諧、溫馨的一對。

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生肖猴與生肖龍

猴與龍雖然一開始容易彼此欣賞，愛情濃烈，但相處時間一長，生肖龍對愛越投入，霸氣就會愈加顯露，而生肖猴偏偏又不願被別人束縛、控制。結婚後，若不能控制好情緒，兩人爭吵的機率很高。愛他就要尊重他、理解他，多多溝通與包容，你們的關係才會更加穩靠。

生肖羊與生肖雞

剛開始你們會覺得非常投緣，然而牽手時間一久，生肖羊的敏感多心，會讓生肖雞吃不消；而生肖雞的輕佻多情也會使生肖羊難以忍受。信任與責任是婚姻的基石，羊兒別整天鬧情緒，天天給對方臉色看，肖雞者也別不懂避嫌，老是與異性太過親近。

生肖龍與生肖虎

乾柴烈火指的就是你們倆了，不僅愛得熱烈，吵得也炙熱。兩人個性都很強，很容易為爭奪領導權而引起爭執，一言不合就吵架！你們需要多多溝通，多控制脾氣，也多一些包容對方才好。只有這樣，你們才會是轟轟烈烈又纏纏綿綿的一對！

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生肖狗與生肖雞

你們倆很容易因為某個問題或觀點發生爭辯，並各自據理力爭個沒完。若不用心調整相處模式，結婚後柴米油鹽的瑣事一增加，吵架的頻率也會更多。難得糊塗呀，少點追求完美的心思，少一句爭辯，多一份忍讓，世界就會很太平，婚姻更會越發美好。

生肖鼠與生肖馬

由於你們個性差異很大，想法的共同點太少，衝突也就會多很多。何況相處越久，本性越是顯現，吵架的次數與程度也更容易升級。不妨將心比心，換成對方的角度去思考問題；另外，多花些時間培養共同興趣，才能把你們心靈的距離拉得更近。

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生肖豬與生肖猴

生肖猴有時會有點孩子氣，不夠成熟，而生肖豬對待朋友的方式甚至好過伴侶，容易令伴侶醋意大發。如果不注意調整心態，兩人都會覺得對方不夠愛自己。多將目光放在對方的優點上，多多一起參加交際活動，可增加愛情的穩定度。

「能相知相惜就是相合，不能相知相惜就是相剋」。不管彼此的差異多還是少，戀愛期間甚至走入婚姻後，一定會有許多需要磨合的地方，雙方都要共同付出努力。

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