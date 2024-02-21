「蛙化現象」讓現代愛情瞬間幻滅！10個舉動讓男神直接打你入冷宮

在童話故事《青蛙王子》中，公主解開了巫婆的魔法，青蛙最後變成了王子。現實生活中，我們對於愛情或是心儀對象的各種夢幻想像，卻可能因為對方的某些舉動而幻滅，讓王子瞬間「蛙化」了。這次由交友APP網站「Matching App University」發起的調查，就要來看看日本的年輕男女，對於「蛙化現象」的經驗以及看法。



你聽過「蛙化現象」嗎?

「蛙化現象」原來的意思是指：當你喜歡的對象也對你表示好感時，自己卻反而感到厭惡的感覺。作為近期的流行語時則延伸解釋為：因為喜歡的對象做出某些舉動，而瞬間滅火的情況。透過對於Z世代（18~25歲）及千禧世代（26~41歲）中347人的調查，其中高達91.1%的Z世代男女都聽過「蛙化現象」。由於「蛙化現象」是近期在社群媒體上的流行語，所以年輕世代對這個詞的認知度非常高。而千禧世代的男女則有77.2%知道「蛙化現象」，雖然與Z世代相比落差10幾個百分點，但也算是有相當的認知度了。

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哪些舉動最容易讓日本人產生「蛙化現象」?

調查中也想了解，哪些舉動會讓人產生「蛙化現象」?雖然說「蛙化現象」不分男女都可能發生，但是男女之間有沒有差異呢?調查結果中顯示，不管男女的蛙化舉動第一名都是「對店員態度傲慢」，而「吃相不佳」、「亂丟垃圾之類的沒禮貌的行為」、「性格很差、任性」雖然順位不同，但都名列男女的第二到四名，以下是調查對象提供的實際情形。

1. 第一名「對店員態度傲慢」

明明我們只有2個人，卻無理的要求店員給我們6人的大座位。（20多歲女性）

對待店員的態度蠻橫。（20多歲男性）

2. 「吃相不佳」（男性第三名；女性第二名）

一起出去吃飯的時候，發現對方吃相實在太糟。之後又要約我，但已蛙化。 （20多歲女性）

當我們一起吃飯時，我注意到咀嚼的聲音，感覺瞬間冷掉。（10幾歲女性）

3. 「亂丟垃圾之類的沒禮貌的行為」（男性第四名；女性第三名）

把糖果紙亂丟在路邊。（30多歲男性）

當我看到他用手肘撐在桌上吃飯時。（30多歲女性）

4. 「性格很差、任性」（男性第二名；女性第四名）

對食物或人嫌東嫌西的。（20多歲女性）

第一次約會去看電影，當我去買票時，票已經賣完了。這也是沒辦法的事，但是當我看到他那麼生氣、那麼煩躁的時候，我才知道他是個心胸狹隘的人。（20多歲女性）

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從第五名開始後，男女的蛙化項目開始有些不同，男性注重在與理想之間的差距，而女性則是在意一些執著的行為。如：男性的第五名是「對方放屁、打嗝」（23.0%），第四名是「沒有除毛」（16.4%），男性似乎對於自己追求的女性形象上有差距時容易感到蛙化。女性的第五名是「自戀」（18.0%），第四名是「小氣」（17.5%），女性可能會對於對她們感興趣的自戀男性持負面的態度，而在金錢方面很小器的男性也難以獲得女性的支持。

以下還有一些回覆在問卷中的蛙化行為，不知道各位是否也曾遇到過呢？

在餐廳點餐時，用小指指著菜單。（40多歲女性）

當我看到他在收銀台驚慌失措時。（20多歲女性）

襪子的大拇指處已經薄得可以看到指甲了。（40多歲女性）

盯著臉看時，發現鼻毛跑出來了。（30多歲女性）

和小狗玩耍時，勉強自己大聲使用寶寶語。（20多歲女性）

當她看到蟲子時，鬼哭神號的樣子，實在很解。（20多歲男性）

張大了嘴拍著手大笑，看起來就像一個老太太。（20多歲男性）

當我看到她睡覺並打呼時。（20多歲男性）

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容易發生「蛙化現象」的人具有什麼特徵?

是否會產生「蛙化現象」，很有可能收到個人性格和思考方式的影響，究竟什麼樣的人更容易發生「蛙化現象」呢？調查中詢問了曾經有過「蛙化現象」經驗者，他們是屬於哪一種戀愛類型呢？其中第一名是「喜歡總是跟我在一起的異性，像是學校、職場或社團」，第二名是「重視內在」，排名靠前的多是謹慎型。這類人需要時間來評估對方的個性以及與他們的相容性。因此，「對愛情持謹慎態度的人」可能會因為對理想與現實之間的差距而導致「蛙化現象」的產生。

另一方面，像是第八名「愛情不會持續很長時間（不到一年）」或是第九名「我總是愛上不同類型的人」，排名靠後的多是直覺型，基於直覺而墜入愛河的人並不真正關心對方是否按照自己的理想行事。因為他們相信自己的直覺，所以他們傾向於接受事物的本來面目，而不追求理想。因此，「憑直覺去愛的類型」產生「蛙化現象」的機率可能相對較低。

你也曾經遇過「蛙化現象」嗎?

調查概要

■ 來源：Matching App University（https://jsbs2012.jp/）

■ 調査方法：網路問卷調查

■ 調査對象：男性153人、女性194人（合計347人）

■ 調查期間：2023年6月16日～7月3日

「蛙化現象」可能發生在任何人身上，但若是因為「蛙化現象」而錯失了戀愛的良機就太過可惜了。畢竟這世界上沒有人是完美的，在感覺到對方即將蛙化之餘，也請試著多多關注對方的優點喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】