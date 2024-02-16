丈夫婚前出軌，正宮天真原諒！4年後被小三嘲：不被愛的才是第3者

在Dcard上經常看到網民分享自己遇到的被出軌、被背叛經歷，日前一名女子也以「小女孩經歷出軌的成長之路」為題講述自己的故事。



女帖主透露，她在婚禮前意外發現老公原來有外遇，還指當時因為小三聲稱自己是無辜的，表示她也很討厭第三者，承諾會馬上離開女樓主的丈夫，因此當時也還年少輕狂的女帖主便選擇相信對方，選擇原諒。

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然而在經歷了第一次的背叛後，女帖主內心已經種下了陰影，「我更加害怕家庭破碎，此後更加盲目的將自己的一切投入於愛情，擔心跟老公的愛不夠多，都會變成是我不夠好才造成為他外遇的理由」。在結婚的四年間無論朋友怎麼勸說，她依然聽不進耳，直到後來被現實敲醒，她才終於明白：「南牆撞的多了，就什麼都懂了！」。原來當初承諾會馬上離開的小三在這四年間依然與她的老公持續戀愛關係，更在四年後告訴她：「愛了就是愛了，不被愛的才是第三者」。

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女帖主還表示結婚的這些年，老公一直都是住在她家中，除了自己的工作之外，生活所需的一切包括吃食、家裏糧食，甚至過生日都是由女帖主家人來張羅，「說真的！爸爸媽媽都是心甘情願的，因為把他當自己兒子，但他不當一回事那說再多也沒意義，而我也是真心真意的無底線包容他只希望我們能陪著彼此成為更好的人」。然而事情揭發後，其老公不僅沒有悔意，第一時間的反應卻是指責她為什麼調查自己，更令人為之震驚的是對方居然提出了希望她能接受這樣三人行的關係，還嘲諷女帖主並沒有任何證據能對付他。

對此，萬念俱灰的女帖主表示：「確實這婚姻熬不過去了，這筆愛的心意化成了我去爭取權益的底氣」，並提醒所有人：「真的不要相信愛情只有白紙黑字能相信」、「這場調查的開始讓我開始去正視人性的醜陋，原來我義無反顧的愛真的不會換來他的重視與尊重」。

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最後女樓主還奉勸道：「女人真的別為了愛情與家庭犧牲自己，強大自己的各個方面才是王道！金錢與權力要掌握在自己手裏才會真正被重視，不然老公會嗆你他是去賺錢，你在家照顧小孩有什麼好累？難不成我上班回來還要自己煮飯、洗衣服、照顧小孩嗎？」女樓主如今字字句句都能說得那麼清醒，是因為這四年的婚姻已經讓她徹底死心，她也呼籲所有女生一定要強大起來，並指：「社會還是很多藐視女性的渣男，好好穩固好自己的實力，當自己的靠山，遇到這種渣男時再痛再難熬也理智下來尋求法律吧。去讓渣男知道我們有辦法照顧孩子、家庭、也能坐擁事業，是你被我淘汰出局了！」

看完她的故事後，許多網民也紛紛表示：「外遇跟家暴一樣只有0跟無數次，如果對外遇容忍度是0，你早該換掉他的」、「告死狗男女，真的看了好氣」、「該蒐證的搜一搜告死那對狗男女」。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】