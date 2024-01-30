他只把你當「朋友」嗎？7種情況說明已互生情愫，別自欺欺人了！

異性間有沒有純友誼？這一直是個爭議不斷的話題，始終沒有人能給出完美的答案。



由於每個人對於朋友的標準不同，關係界線的模糊度也不一，很難定義男女相好究竟是曖昧還是友誼，很常出現一方認為兩人是好閨蜜，另一方卻動了情的狀態，因此弄清楚雙方對這段感情的需求，設立好邊界，才能減少往後尷尬的機率，好好審視自己的心，別再把「朋友」當成自欺欺人的藉口了！

7種行為表現釐清你們是曖昧還是朋友（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 經常獨處

你們是否經常有兩人世界？早午晚餐都和對方一塊吃，上下班一起搭車回家，逛街時身旁的人也是他，如果你發現你有很多好朋友，但唯獨他圍繞在你的世界，而且換個人陪不會有特別的心情起伏，甚至少了他會提不起勁，那極有可能他已經佔據了你的心，應該好好去思考你對他是否產生特別的情愫。

2. 經常聊天/回憶對話

即使你們手邊很忙，還是第一時間回覆對方訊息，分享今天吃了什麼，心情如何，手機屏幕只要亮起來，都是他的訊息提醒，你們會很認真談論某個話題，一聊就是一小時起跳，互道晚安後，還會把今天的對話都在看過一次，他說的字字句句你都記在心上，那就很有可能代表你有點心動了喔！

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3. 為親密行為找藉口

你們常常會勾肩搭背，不由自主的做出情侶才會有的親密互動，當旁人驚呼你們關係的時候，你們會說：「我們都這樣啦」、「朋友不都會這樣嗎」用這些看似正常的回應，來掩飾內心想和對方更進一步的心意，如果是真正的異性好友，應該是懂得分寸與避嫌的，有過多的肢體接觸，無非是想看對方是否會抗拒，推測有沒有關係昇華的可能。

4. 在意對方身邊異性

明明就不是情侶，但是當他身邊有其他異性的時候，你會變得沒有安全感，深怕自己「唯一」的地位被搶奪，對他的佔有慾越來越強烈，主動要求他不要和其他異性交往。其實這是個十分越界的舉動，畢竟好朋友之間並不會管到交友圈去，還會因為對方身邊異性太少而開玩笑，當產生控管慾時，就說明你開始喜歡上他了。

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5. 約會私密

想想看你們相約的地點都在何處？是不是有去過對方家裡，每次約會地點都在人群少的地方，還會不想讓身邊其他朋友知道你們單獨出去，一旦有這種狀況產生，說明你們很小心呵護這段關係，深怕被其他人誤會，但又有私心想踏入對方的世界，如此矛盾的心理狀況，你對他真的只是友情嗎？

6. 節日送禮物

除了生日，連聖誕節、情人節、萬聖節...等節日，你都會精心準備一份禮物給他，想讓他感覺到他在你心裡的份量，你也會希望如此能增加你對他的重要性，希望能藉由這份禮物傳達「好朋友」的在乎，當然不是說朋友間不能送禮，但如果你只對他上心，問問看自己他和其他朋友不同的點在何處吧！

7. 第一個想到對方

早晨醒來腦裡第一個浮現的是他？每天你都會迫不及待的與他分享生活中的喜怒哀樂，無意識把一切好的都留給他，讓他成為第一個知道你所有事的人，沾沾自喜的告訴他：「只有你知道喔！」會有這種表現，到底是因為「他很重要」還是「你很需要」，或許該好好衡量一下。

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