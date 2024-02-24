愛上對的人讓你顏值翻倍！小情侶分享：好的愛情讓你從自卑到自信

被愛真的會變漂亮？一名經常在小紅書分享戀愛日常的情侶博主三貓和小雪最近更新了一段視頻，內容講述了她這些年來的顏值蜕變。



在帖子的標題上甜蜜寫道：「愛人如養花，跟男朋友在一起後的顏值變化」、「愛意的澆灌是如此明顯。翻看照片的時候我發現我越來越有鬆弛感了。好的感情，真的能讓人越來越好看」，一番話吸引了許多網民好奇點進觀看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片中，博主公開了他們二人最初在一起時自己的長相，雖然校園時期的她已經長得十分清純甜美，但與現在的打扮相比還是有着很明顯的蜕變。博主表示當時候覺得自己很土，也不太自信不敢面對鏡頭，但自從和男友在一起後因為對方經常不吝嗇的誇獎，讓博主漸漸有了自信。

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博主還在影片中寫道：「他學着幫我染頭髮，拉着我去運動，鼓勵我嘗試各種不同風格，他從來不吝嗇的讚美，不停的誇我，他花了很多心思去灌溉，守護我的少女心，於是我慢慢綻放」。影片的結尾，博主也補充說：「愛人如養花，被愛真的會越來越漂亮」，文字中充滿了幸福感。

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許多網民看了影片後也紛紛留言附和道：「是的，遇到對的人，心態都不一樣 太治癒了」、「好的愛情是互相成就」、「自信就是最美的」。也有人稱讚博主原本就長得好看，只是現在是有花匠打理變成美麗的花朵。事實上男方之前也曾公開過二人在交往時自己的長相，標題也寫道：「被女朋友爆改的7年| 戀愛前後顏值變化」，多年過去，他們兩人果真都變得愈來愈好了。

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