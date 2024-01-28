跟他們結婚最幸福！3種好男人婚後顧家、愛妻、旺家宅｜紫微斗數

要在茫茫人海遇到一個品行兼優、內外齊美的的如意郎君，實在不是易事。若恰好遇到這樣一個人，並成功的與他步入婚姻，接下來還需經受得住婚後柴米油鹽醬醋茶的挑戰。



因此，要想找對伴侶，不僅要從生活上去觀察，還要去了解對方的本性。藉助命盤來看一個人與生俱來的習性與運數，算是能夠較為快速方便的瞭解此人全貌的方式。

今天，本網就從紫微命盤的角度來告訴大家，什麼樣的男人婚後能夠旺家顧家，旺妻愛妻呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【讀文小提醒】：

1、本文參考紫微斗數夫妻宮主星。不知主星者，請搜尋【紫微排盤】查看。

2、夫妻宮為空宮者，請看對宮事業宮主星。

夫妻宮有紫微星

夫妻宮有紫微的男人，幫妻運很強，不僅自我約束力強，也會要求另一半力爭上游，這對彼此的事業都有積極的推動作用。婚後的紫微星男人會對家庭目標有明確規劃，能身體力行的帶領妻子打造美好生活。

不過這類男性除了在婚姻市場較為搶手外，也不會隨隨便便託付真心。他們在選擇另一半的條件上會設置一些門檻，將對方的家庭背景、職業、學歷等外在條件列入考慮。現實因素對紫微而言，是對婚姻的一種保障，也是他們後續是否能打造興旺家業的關鍵因素。

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夫妻宮有天府星

天府星與紫微星一樣是領導型主星，這類男性對於事業以及婚後的家庭成就，都有要求完美的傾向。這種內在動力會促使天府對自己、對婚姻伴侶都不斷鞭策上進，不僅感情要美滿，還會把目標放在事業、財富的成功，因此很有幫妻旺家運。

若你本身便是對此極為傾慕的人，天府會是很好的伴侶選擇。他們對於生活品質的要求極高，只要你可以跟上他的步伐，必能享受優質美滿的婚姻生活。但如果你不能認同天府經營婚姻的理念，那便容易產生不滿和爭執，因為天府男在婚姻這場雙人舞之中，追求的是強強聯手、頂峰相見，若兩人舞步不同，將會很難維繫。

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夫妻宮有天同星

與前兩顆主星不同，天同男之所以能旺家旺妻的主因，源於他們對婚姻要求的是安穩和諧。步入婚姻後，他們會非常忠誠，懂得知福惜福。他們願意為了家庭與伴侶，犧牲一部分自我，這對婚姻和諧是很重要的。俗話說，一順百順，女人處於婚姻穩定、老公寵愛的優質婚姻中，既有安全感，又有充分實現自我價值的空間，自然福多運旺，家庭也能跟著發達昌旺。

不過，如果你正是天同男的妻子，也需提醒自己，不能忽視天同男在婚姻裡的付出，需要給他尊重與安全感。天同男的體貼細緻，與主流價值中的已婚男性有些不同，若伴侶不能肯定他的存在價值，反而恃寵而驕，那麼在日積月累之中，天同男可能會產生反叛心，容易導向婚姻瓦解。

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