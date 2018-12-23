捷克政府指禁用華為不涉普通用戶　中國官媒：糾正錯誤做法

中國官方新華社12月22日報道，指捷克國家安全委員會（BRS）21日發表聲明，「糾正政府日前要求機關工作人員停止使用華為手機的錯誤做法」。早前捷克「國家網路與訊息安全辦公室」（NÚKIB）就華為產品發出「安全警示」，而捷克政府隨之指示轄下機關停止使用華為產品。 據捷克「Novinky」新聞網站21日報道，內容未有提到政府撤銷停用決定，但就澄清該「安全指示」僅限於重要基建的管理者，並不針對普通用戶。

華為被指協助中國政府竊取外國企業及政府的機密。（視覺中國）

新華社報道亦提到，「安全警示」不涉及普通用戶和終端設備，而政府聲明則表明，捷克對所有合法外國投資持開放態度，並將繼續為其提供有利環境。

新華社又引用未具名「報道」，指捷克總理巴比什（Andrej Babiš）21日接受採訪時說，國家安全委員會（BRS）召開會議，對上述「安全警示」進行了充分討論，認識到日前要求政府工作人員停止使用華為手機的決定是草率的。

華為：在捷克業務不會受到影響

不過「Novinky」新聞網站則稱，巴比什指營運商同樣使用華為設備，但政府機關的風險評估與之不同，並就此移除該品牌的設施。與此同時，華為已要求捷克政府覆核「安全警示」。

新華社報道指，對於捷克政府的聲明，華為歐洲總裁李健表示讚賞：「我們相信在捷克當前和未來的業務不會受到影響，也不希望這樣無端的指責再傷害華為。」