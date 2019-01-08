內地大學嚴整左翼學會　北京語言大學註銷「新新青年」社團

繼北京大學及中國人民大學後，日前再有內地大學的左翼學會遭整肅。北京語言大學社團理事會昨日（7日）發出通告，「新新青年」社團（下稱新新社）因多項違規，即日起被註銷，今後任何團體、個人不得再以此名義活動，否則將依校規「嚴肅處理」。 據悉，新新社過去亦曾有成員參與聲援深圳佳士工潮的行動。

北大馬克思主義學會過去遭校方強制改組，新新社成員亦曾經聲援。（北語新新青年社團wordpress）

消息指，北語校方昨日還要求所有學生幹部，把註銷新新社的通告轉發各班群組，並傳達到每位同學。新新社成員指出，北語過去從來沒有一個社團被註銷，且會被如此大動作轉發通知。

面對社團被註銷，新新社今天（8日）以「紅色娘子軍」名義發文，反批北語已經容不下一個關注社會、服務工農的社團，更指「官僚主義和反馬勢力勾結，試圖強行扼殺這個社團」，強調堅決不承認註銷，拒絕並嚴正抗議這種東拼西湊，強加規定打擊社團的行為，並強調「2019，新新青年會一直在」。

對於北大馬會上月遭校方強制全面改組（圖）一事，新新社當時隨即在網上發表聲援書。（法新社/資料圖片）

據資料顯示，新新社成立於2015年，是秉持「心繫底層，關注社會，獨立思考，承擔責任」理念，關懷服務校內外弱勢工農的社團。但因其成員曾經聲援深圳佳士工潮，這個左翼社團也步入北京大學馬克思主義學會、中國人民大學新光平民發展協會的後塵，遭當局整肅。

據悉，北語社團理事會微信公眾號去年8月25日曾發表通告指，新新社要進行整改，不能進行任何宣傳和招新，理由之一是「社團或其成員未經學校允許參加社會活動」。而新新社社長胡姣慧去年8月曾南下參與深圳佳士工潮，並且是佳士建會工人線下聲援團成員之一。對於北大馬會上月遭校方強制全面改組一事，新新社隨即在網上發表聲援書，抗議北大領導對馬會進行強行改組、暴力清場的行為。

（中央社）