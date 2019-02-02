【觀察】中美貿易談判中方作出克制和讓步　但不會無限度忍讓

主管對美經貿的中國國務院副總理劉鶴周五（2月1日）結束與美國政府的貿易談判，《多維新聞》發表社論指，從中美雙方的聲明都可以看出，中國基於維護自身核心利益和中美和睦關係，作出了相當程度的克制和讓步。 不過文章亦指出，中國不會無限度忍讓下去，要在適當時候以牙還牙，讓美國右翼勢力受到教訓；同時亦要汲取教訓，練好內功，終有一日真正崛起成為既不盛氣凌人、又不遭受威脅的強國。

中國國務院副總理劉鶴此次率團前往華盛頓，與美國展開雙方高層貿易會談。（資料圖片）

雖然中美雙方認為今期談判「取得重要階段性進展」或「富有成效」，但文章指出，雙方聲明中涉及美方訴求的內容佔據主要篇幅，包括中國同意就知識產權保護和技術轉讓等美方關切問題進一步加強合作，以及將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展，有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口等；涉及中方訴求的部分，美方僅表示「將認真回應中方關切」。

文章指出，中方為達成共識，單方面做出了相當程度的讓步，在談判過程中明顯處於守勢。對於中國來說，這是非常不容易的克制和忍讓。反觀美國司法部，在劉鶴剛抵達美國之際高調召開記者會，列出23條罪名，提出引渡孟晚舟的申請，給中美貿易談判蒙上了陰影。美國在談判關鍵節點指控華為，縱使不是要挾，至少是嚴重缺乏談判誠意和對談判對手的尊重。

文章認為，貿易戰是特朗普（Donald Trump）政府單方面掀起，且在談判過程中頻繁出爾反爾，毫無誠信，不斷升級貿易制裁，甚至背後捅刀子，製造孟晚舟事件，這些都是對中國赤裸裸的冒犯。這說明特朗普政府以及美國國內的右翼勢力，無法擺脫帝國主義心態，他們對中國極不尊重的低劣手法，已然刺痛中國社會。