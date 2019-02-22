【最高法卷宗丟失】法官王林清承認監守自盜　崔永元或參與犯罪

新華社周五（22日）發布「陝北千億礦權案」卷宗丟失等問題調查結果，顯示「卷宗丟失」正是承辦此案的法官王林清本人故意所為，原因是他對最高人民法院（以下簡稱「最高法」）的前期積怨，以及對該案審判過程心生不滿等。此外，央視新聞當天也公布了王林清接受電視採訪的片段，承認自己拿走部分卷宗材料是為了洩憤和阻止別人辦案。 隨著案中的多個細節被一一曝光，早前在微博揭露卷宗在最高法丟失、並幫王林清錄製影片「自證清白」的央視前主持人崔永元也因「劇情反轉」而「引火燒身」。

王林清接受央視新聞電視採訪，承認自己偷拿卷宗，一為洩憤，二為阻止別人辦案。（CCTV影片截圖）

崔永元或涉嫌參與犯罪

據新華社報道，中共中央政法委早前牽頭成立聯合調查組，聯同中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部調查「陝北千億礦權案」。調查組證實，王林清除竊取二審部分案卷材料外，還拍攝影片、偷拍二審部分副卷材料，其中部分影片、資料後來被發布到網上。

報道指出，崔永元在其工作室幫助王林清錄制了反映「陝北千億礦權案」卷宗丟失、監控錄像「黑屏」等問題的影片，上述部分影片經崔永元剪輯後分段在網上發布。調查還發現，崔永元在網上發布的最高法院相關副卷材料也來源於王林清。此外，王林清還給崔永元提供了向上級「反映情況」的信件及部分材料。

報道稱，王林清被調出合議庭後，無權調閱該案案卷材料。而經中國國家保密部門鑒定，王林清拍攝、後在網上流出的案卷材料中涉及國家秘密。鑒于王林清的行為已涉嫌犯罪，公安機關已依法對其立案偵查。這也意味著崔永元可能涉嫌參與犯罪。

據悉，聯合調查組結果公布後，崔永元至今未有回應，微博也未有更新。

崔永元早前在微博發文，稱可以與王林清一起死。（微博）

內地網民：崔永元「英雄人設」崩塌

據此前報道，崔永元自去年12月底在微博揭發「陝北千億礦權案」的案卷曾在最高法院丟失後，一直持續爆料說最高法「有內鬼」，又炮轟「最高法院長周強都帶頭執法犯法」，其爭議言論一度引起內地民眾對最高法及內地司法系統的議論。

而在此案被官方定論為王林清「監守自盜」之前，崔永元還曾在上月兩度發文力挺王林清。先是表示：「我站在王林清法官一邊，無論對錯，永遠站他這邊。」其後又附上了自己和王林清的照片，稱「像不像親兄弟？可以一起死！」

有分析文章回顧過去，媒體人崔永元一直活躍在揭穿社會黑幕的前線，也不斷地介入公眾話題。從與科普作家方舟子等人的轉基因論戰，到炮轟內地影星范冰冰涉嫌偷稅漏稅並最終導致範冰冰被國稅總局追繳及罰款，再到起底「陝西千億礦權案案卷」失蹤及其背後的陝西官場黑幕等，都掀起了滔天巨浪改變，一度被很多人視為「英雄」。

惟喜歡他的網友如今直呼「小崔被王林清害慘了」，但也有網民表示「崔永元人設崩塌」 。

（綜合報道）