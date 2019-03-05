【2019全國兩會】懶人包駕到！1000字內讀懂李克強工作報告

第十三屆全國人大二次會議周二（5日）在人民大會堂開幕，國務院總理李克強現場宣讀政府工作報告。
洋洋數萬字的報告對一般人而言相當冗長難懂，如今《香港01》就為各位讀者提供一份僅千字以內的極簡版！
報告中提到的2018年成就共有6大項，分別是國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元（人民幣．下同）、城鎮新增就業1361萬人、農村貧困人口減少1386萬、為企業和個人減稅降費約1.3萬億元、關稅總水平由9.8%降至7.5%，以及17種抗癌藥大幅降價並納入國家醫保目錄。
報告指出要對5件事要保持清醒，分別為外部輸入性風險上升、國內經濟下行壓力加大、實體經濟困難較多及金融等領域風險隱患依然不少。
對於2019年的目標，報告共提及有5大項，分別為國內生產總值增長6%至6.5%、城鎮新增就業1100萬人以上，調查失業率5.5%左右，登記失業率4.5%以內、居民消費價格漲幅3%左右、農村貧困人口減少1000萬以上及單位國內生產總值能耗下降3%左右。
至於重點工作方面則遍及12個範疇。
減稅降費，將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元
就業，首次將就業優先政策置於宏觀政策層面
消費，繼續執行新能源汽車購置優惠政策
投資，完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元
金融，設立科創板並試點註冊制；促進多層次資本市場健康穩定發展
精準脫貧，加大「三區三州」等深度貧困地區脫貧攻堅力度
污染防治，二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化學需氧量、氨氮排放量下降2%
教育，中央財政教育支出安排超過1萬億元
醫療，降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%
提速降費，移動網絡流量平均資費再降低20%以上，在全國實行「攜號轉網」
開放，縮減外資准入負面清單，增設上海自貿試驗區新片區，繼續推動中美經貿磋商
協調發展，長三角區域一體化發展上升為國家戰略。