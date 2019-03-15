【基督城恐襲】內地網民炒作槍手「中國元素」　胡錫進：挺猥瑣的

新西蘭基督城周五（15日）發生的連環槍擊案造成至少40人死亡、20人受傷，其中一名闖入清真寺開槍的白人男子在行兇前疑似在網上公開襲擊動機，承認自己是法西斯主義者，並指世上一個跟自己擁有最接近政治及社會價值觀的國家是中國，引發輿論關注。 對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進當天在微博發表評論，痛斥一部分中國網民從槍手的極端思想中尋找「中國元素」，是在惡搞中國，認為網上部分言論「挺猥瑣的」。

新西蘭基督城槍擊案：槍手看來是頭戴攝錄鏡頭，拍攝自己由開車出發到清真寺殺人的情形。圖為他在清真寺行兇後回到自己的汽車換槍。（影片截圖）

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胡錫進在微博上指出，在新西蘭發生的槍擊案是令人髮指的殺戮行為，作案者不以為恥反以為榮，甚至直播自己的作案，宣稱自己在保衞白人的家園。

針對槍手在73頁「自白書」上提到中國，胡錫進表示，槍手公布了大量材料，但中國互聯網上居然有人熱衷從槍手的極端思想中尋找「中國元素」，「只因為該兇手的一句話：『跟我的政治和社會價值理念更接近的國家是中國』，那些人便像有了重大發現。」

胡錫進稱，這名白人男子（作案者）看不出曾經來過中國，不可能受到過什麼中國影響。又指兇手有關中國的那句話，「只有熱衷黑自己國家的少數中國人才會立刻聞上去香噴噴的，把它揪出來做惡搞中國的噱頭。說實話這種時候這樣刷網，人挺猥瑣的。」

槍手在自白書上亦提及美國總統特朗普，指支持對方作為「復興」白人身份的象徵。（路透社）

胡錫進還提到，槍手公布的材料裡最突出的是他對特朗普總統的讚揚，他宣稱自己是美國總統特朗普的「支持者」，不是支持他作為一個領袖或是決策者，而是因為「他是重新定義了白人身份和使命的一種象徵」。胡錫進認為，這個訊息幾乎被所有西方主流媒體在第一時間忽略了。

胡錫進最後說，從這名白人男子對中國有「反穆斯林」的印象反映出，西方輿論長期「妖魔化」中國民族宗教政策、尤其是惡毒抹黑中國新疆治理已經對西方社會產生嚴重誤導。「如何加強我們自己的聲音，打破西方編織的輿論鐵幕，確為中國的一項長期挑戰。為此我們不能做表面文章，而要有真實有效的行動。」

（微博）