【基督城恐襲】73頁自白書闡述心路歷程　自稱觀念與中國相近

新西蘭基督城周五（15日）發生連環槍擊案，其中一名持自動步槍28歲白人男子闖入清真寺開槍，他在行兇前在網上公開襲擊動機，稱在當地發動恐怖襲擊。案中死亡人數增至40人，至少20人受傷。目前警方已經拘捕4名疑犯。 槍手發動襲擊前疑似在網上公布73頁的自白書，自述身世及行兇動機。他形容自己只是個不愛上學的「普通白人」。

新西蘭基督城槍擊案：疑似其中一名槍手的自拍片及自白書在網上流傳。（路透社）

涉案槍手在Twitter上自稱Brenton Tarrant，來自澳洲。他在自白書上表示自己只是「普通白人男子」。他的Twitter帳戶很快已被暫停。

他說自己來自「工薪階層、低收入家庭」，自小對讀書興趣不大，沒有上大學。工作一段時間之後，他投資虛擬貨幣Bitconnect，用賺來的錢去旅行。他強調自己來自普通家庭，但決定「站出來保障我的人民」。

槍手在自白書表示，「只要白人一日活在世上，那些入侵者都不可以佔領我們的土地」。

新西蘭基督城槍擊案：圖為3月15日襲擊發生後，一名男子坐在案發現場附近的長椅上講電話，期間淚流滿面。（美聯社）

至於為何選擇新西蘭犯案，他說原本不是計劃在新西蘭發動襲擊，是他在這裏短暫居住之後，發現這地方跟西方其他國家一樣有「被入侵問題」。在這裏下手，他認為可以證明「全世界沒有一處地方是安全」。

他亦提及美國總統特朗普，指支持對方作為「復興」白人身份的象徵，但不支持他作為領袖及政策制定者。

他承認自己是法西斯主義者，並指世上一個跟自己擁有最接近政治及社會價值觀的國家是中國。

他說不後悔犯案，又說即使被捕都不會認罪。

案中死亡人數增至40人，至少20人受傷。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）證實案件是經過詳細策劃的恐怖襲擊。3男1女疑犯被捕。

（綜合報道）