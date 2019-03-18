強化學校意識形態控制　習近平主持思政課教師座談會

據央視網報道，國家主席習近平18日（周一）在北京主持召開學校思想政治理論課教師座談會並發表重要講話，習近平強調，必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導和中國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才，這就要求把下一代教育好、培養好，從學校抓起、從娃娃抓起。

國家主席習近平18日（周一）在北京主持召開學校思想政治理論課教師座談會並發表重要講話。（新華社）

習近平稱，要引導學生增強中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，厚植愛國主義情懷，把愛國情、強國志、報國行自覺融入堅持和發展中國特色社會主義事業、建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的奮鬥之中。思政課作用不可替代，思政課教師隊伍責任重大。

習近平強調，辦好中國的事情，關鍵在黨。各級黨委要把思想政治理論課建設擺上重要議程，抓住制約思政課建設的突出問題，在工作格局、隊伍建設、支持保障等方面採取有效措施。要建立黨委統一領導、黨政齊抓共管、有關部門各負其責、全社會協同配合的工作格局，推動形成全黨全社會努力辦好思政課。

習近平強調，要推動形成全黨全社會努力辦好思政課。（新華社）

分析：加大對高校的意識形態整肅

《多維新聞》的分析指，近年來，內地高校因受到西方價值觀的影響，中共一直在加大對高校的意識形態整肅。早在2013年，習近平發表「8‧19」講話之後，中共就將意識形態問題提到極為重要的地位。

2015年，時任教育部部長袁貴仁表示，要加強對西方原版教材的使用管理，絕不能讓傳播西方價值觀的教材進入中國課堂。2016年12月，全國高校思想政治工作會議在北京舉行，習近平率另外三名政治局常委出席會議，規格之高為近年罕見。觀察人士認為，這次會議釋放出一個明確的信號，即中共下決心要在高校收緊意識形態控制，監控課堂言論和校園文化。