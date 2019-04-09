華融高管被妻子實名舉報涉貪受賄：擁60多名情人花巨資嫖娼

中國華融資產管理股份有限公司繼前黨委書記、董事長賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚等罪名被提公訴後再爆醜聞，一名公司高管被其妻子實名舉報涉貪受賄，甚至擁有60多名情人，且每次均花費達3000元「巨資」嫖娼。 華融在周二（9日）晚回覆指，公司黨委、紀委高度重視有關舉報，已第一時間認真展開核查工作。

一名自稱是黃新妻子萬莉莉的女子，在網上發布舉報自拍影片，稱黃新是華融公司發展研究部高級經理，更是已落馬的重慶前市委書記孫政才的機要秘書及賴小民的「小弟」。

自稱是黃新妻子萬莉莉的女子，在網上發布舉報自拍影片。（網上圖片）

萬莉莉聲稱，「黃新涉嫌違反政治紀律和政治規矩，貪污受賄、擁有情人60多名並且花巨資嫖娼，每次3000元，有多處非法所得房產登記在他二姐和四姐名下，黃新還用他二姐、四姐及外甥的名義開辦多家公司，黃新直接參與經營。」

萬莉莉又提到，在一次和黃新吵架時得知，黃新在2016年利用職權盜取華融的公章，私自與外商簽訂合同，貪污15萬美金，並在香港開設聯名戶，把錢轉到國內消費，「此事給中國華融造成極其惡劣的影響，黃新還多次威脅我不要把這件事情說出去。」

賴小民案令中國華融一蹶不振。網上又爆高管貪腐醜聞。（網上圖片）

古怪的是，內地傳媒發現在影片曝光前，網上曾在一篇貼文，同樣是萬莉莉公開舉報黃新。黃新隨後回應稱被「騙婚」，萬莉莉是造謠，已聘請律師維權。黃新其後再公開兩封道歉信，一封是萬莉莉承認是不實舉報，另一封則是黃新為家人無禮對待萬莉莉而道歉。惟萬莉莉在影片中表示，道歉信上的簽名都是黃新偽造。

萬莉莉舉報稱黃新外甥陳靂被黃新利用其名義開辦多間公司，內媒尋得陳靂後，他表示該些公司都是屬於自己，黃新沒有任何股份，也沒有擔任任何職務，舉報內容基本不屬實。陳靂更透露，「萬莉莉和黃新結婚別有目的，所以她炮製了那些舉報材料。」

華融前黨委書記、董事長賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚等罪，早前已被提公訴。（視覺中國）

2018年4月17日，中國華融原黨委書記、董事長賴小民被查。2018年10月15日，賴小民被雙開。2019年2月，檢察機關對賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚案提起公訴。

賴小民落馬後，華融集團曾多次召開黨建會議，反思「賴小民流毒危害」，人員變動頻繁。據內媒不完全統計，在賴小民落馬前後，華融系有19名高管的職務發生變動。

此外，值得注意的是，華融系除了賴小民之外，另有四高管被批捕。2019年1月22日，天津市人民檢察院發布公告稱，天津檢察機關依法對華融置業有限責任公司原董事長汪平華、中國華融國際控股有限公司總經理白天輝、中國華融國際控股有限公司原副總經理郭金童、華融貴陽置業有限責任公司原副總經理趙子春等決定逮捕，被捕四人均涉嫌受賄罪。